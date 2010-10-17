دو میلیون زن ایرانی در معرض خطر شکستگی استخوان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در پیامی به کنگره پیشگیری از پوکی استخوان در کشورهای عضو اکو با بیان اینکه پوکی استخوان یا استئوپروز شایعترین بیماری متابولیک استخوان است، دلیل اهمیت این بیماری را برای نظام سلامت کشور شکستگیها و به تبع آن تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی حاصل از این عارضه عنوان کرد و گفت: به طوری که مرگ ناشی از شکستگیهای استئوپروتیک بیش از مرگ و میر ناشی از سرطان پستان گزارش شده است.

وزیر بهداشت اظهارداشت: با افزایش امید به زندگی در سالهای اخیر در کشور، تعداد افراد سالخورده و در نتیجه شیوع استئوپروز در جامعه رو به افزایش است. در نتیجه انتظار می رود شیوع استئوپروز طی دهه‌های آینده شدیداً افزایش یابد.

وی از انجام یک مطالعه بر روی 6 هزار نفر در کشور خبر داد و افزود: با توجه به واقعیات مربوط به این بیماری که بخشی از آن ذکر شد مجموعه وزارت بهداشت و همچنین سایر سازمانهای مرتبط با سلامت از جمله مراکز درمانی، آموزشی و پژوهشی توجه ویژه‌ای به این بیماری در سالهای اخیر داشته‌اند که به عنوان نمونه پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با کمک وزارت بهداشت و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، شیراز، تبریز و بوشهر طرح جامع پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز در کشور بر روی نزدیک به 6000 نفر انجام داده است.

دستجردی ادامه داد: این مطالعه که مهمترین و معتبرترین بررسی در این زمینه در منطقه نیز است، نشان داد که به طورکلی شیوع پوکی استخوان یعنی وجود استئوپروز در یکی از نواحی لگن و یا مهره‌های کمری در افراد بالای 50 سال در زنان 4/5 و در مردان 2/3 درصد و حداقل شیوع ضعف استخوان یعنی وجود استئوپنی در یکی از نواحی لگن و یا مهره‌های کمری در زنان 40 و در مردان 2/35 درصد است.

وی افزود: استئوپروز در ناحیه گردن استخوان ران در گروه‌های سنی بالاتر به شدت افزایش می‌یابد، به طوری که نزدیک به یک چهارم افراد بالای 60 سال به آن مبتلا هستند. ضعف استخوان یا استئوپنی هم در بیش از نیمی از افراد بالای 60 سال دیده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که مشکلات ناشی از پوکی و یا ضعف استخوانی در زنان بیش از مردان است تا جایی که حدود دو میلیون زن در معرض خطر شکستگی ناشی از استئوپروز در کشور هستند که نیاز به توجه جدی دارند.

وزیر بهداشت ادامه داد: با توجه به اهمیت بیماری پوکی استخوان و نقش محوری پیشگیری از این بیماری بدیهی است توجه و حساسیت نسبت به این بیماری در تمامی سطوح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور و همچنین عموم جامعه به خصوص زنان و دختران کشور امری بسیار ضروری و حائز اهمیت است.