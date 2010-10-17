رشد 14 درصدی صادرات کالا از استان زنجان

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در استان زنجان 65 شرکت حمل ونقل کالا به فعالیت مشغول بوده و در حال حاضر نزدیک به سه هزار و 400 دستگاه انواع کامیون ، تریلی و ... در بخش حمل ونقل کالا در استان زنجان فعالیت می کند.



وی ادامه داد: در پنج ماهه ابتدای سالجاری بیش از 970 نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر استان جابجا شده اند.



علی اکبری افزود: در حال حاضر در استان زنجان تعداد 199 اتوبوس 213 دستگاه مینی بوس و 492 دستگاه سواری کرایه در قالب بیش از 37 شرکت در بخش حمل ونقل مسافر به فعالیت مشغول است.