  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

طی شش ماه گذشته صورت گرفت؛

رشد 14 درصدی صادرات کالا از استان زنجان

رشد 14 درصدی صادرات کالا از استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان گفت: در شش ماهه ابتدای سالجاری بیش از دو میلیون تن کالا از استان زنجان به دیگر نقاط کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد دارد.

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در استان زنجان 65 شرکت حمل ونقل کالا به فعالیت مشغول بوده و در حال حاضر نزدیک به سه هزار و 400 دستگاه انواع کامیون ، تریلی و ... در بخش حمل ونقل کالا در استان زنجان فعالیت می کند.
 
وی ادامه داد: در پنج ماهه ابتدای سالجاری بیش از 970 نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر استان جابجا شده اند.

علی اکبری افزود: در حال حاضر در استان زنجان تعداد 199 اتوبوس 213 دستگاه مینی بوس و 492 دستگاه سواری کرایه در قالب بیش از 37 شرکت در بخش حمل ونقل مسافر به فعالیت مشغول است.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان درخصوص آموزش شاغلان بخش حمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت:
در شش ماهه ابتدای سالجاری بیش از هزار و 70نفر از شاغلان بخش حمل ونقل جاده ای استان در دوره های آموزشی تخصصی شرکت کردند که این میزان آموزش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 150 درصد رشد داشته است.
کد مطلب 1172799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها