بازداشت یک سرکرده طالبان در پکتیکا / 21 کشته در کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "زمارای بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که در جریان درگیریها در این کشور طی یک هفته گذشته 171 نفر از جمله 106 شورشی، 42 غیرنظامی و 23 نفر از اعضای پلیس ملی این کشور کشته شدند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت کشور افغانستان گفت در هفته گذشته 121 حمله تروریستی از جمله چندین انفجار مین و تجهیزات انفجاری روی داده است که این موضوع نشان دهنده کاهش 6 درصدی در شمار حملات نسبت به دو هفته گذشته است. همچنین هفته گذشته 179 شورشی توسط نیروهای پلیس افغانستان بازداشت شدند.

در همین حال ایساف از کشته شدن یک نظامی ناتو در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب افغانستان خبر داد.

ناتو در بیانیه ای اعلام کرد در جریان روز شنبه عملیات نیروهای ناتو و افغانی در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان یکی از سرکردگان طالبان بازداشت شد.

در این بیانیه به نام سرکرده طالبان انتشار نشده، اما گزارشها حکایت از مهارت بالای وی در استفاده از تجهیزات انفجاری بوده است.

همچنین در نتیجه درگیریها علیه طالبان در شمال افغانستان یک نظامی ناتو زخمی شد.

در همین حال یک مقام ارشد پلیس پاکستان امروز یکشنبه اعلام کرد در جریان خشونتهای سیاسی در شهر کراچی دست کم 21 نفر کشته شدند.

ناآرامی ها در پاکستان پس از ترور "رضا حیدر" از نمایندگان پارلمانی ایالت جنوبی سند در ماه آگوست افزایش یافته است که در نتیجه این ناآرامی ها 85 نفر کشته شدند.

وی از اعضای جنبش متحد قومی که از احزاب قدرتمند در ایالت سند است، بود. ترور این شخصیت سیاسی سبب درگیریهای خونین در این منطقه شده که طبق آمار 16 میلیون پاکستانی را در خود جای داده است.