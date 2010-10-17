شمشیربازان و کمانداران اعزامی به گوانگجو واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاینه پزشکی و واکسیناسیون 12 ملی پوش شمشیربازی و 8 ورزشکار تیم ملی تیر و کمان امروز یکشنبه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام شد.
بر اساس برنامه اعلام شده از سوی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ورزشکاران اعزامی به گوانگجو طی چهار روز برای حضور در مرحله دوم معاینات پزشکی به این آکادمی مراجعه خواهند کرد. این برنامه به این شرح است:
یکشنبه (25 مهرماه)
کشتی، اسکیت، شمشیربازی، والیبال ساحلی، بوکس، دوچرخه سواری، تیراندازی (زنان و مردان) و اسلالوم
کشتی، اسکیت، شمشیربازی، والیبال ساحلی، بوکس، دوچرخه سواری، تیراندازی (زنان و مردان) و اسلالوم
سه شنبه (27 مهرماه)
روئینگ (زنان و مردان)، بادبانی، آبهای آرام، دراگون بت (بانوان) و هندبال
روئینگ (زنان و مردان)، بادبانی، آبهای آرام، دراگون بت (بانوان) و هندبال
پنجشنبه (29 مهرماه)
کبدی، کاراته، تنیس روی میز، ووشو، شطرنج، تیروکمان، تکواندو، ژیمناستیک و جودو
کبدی، کاراته، تنیس روی میز، ووشو، شطرنج، تیروکمان، تکواندو، ژیمناستیک و جودو
جمعه (30 مهرماه)
دراگن بت، شیرجه، شنا، دو ومیدانی، والیبال، بیلیارد و فوتبال
دراگن بت، شیرجه، شنا، دو ومیدانی، والیبال، بیلیارد و فوتبال
بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک حضور ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی در این مرحله از معاینات پزشکی الزامی است.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبانماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.
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