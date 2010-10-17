شمشیربازان و کمانداران اعزامی به گوانگجو واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاینه پزشکی و واکسیناسیون 12 ملی پوش شمشیربازی و 8 ورزشکار تیم ملی تیر و کمان امروز یکشنبه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام شد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ورزشکاران اعزامی به گوانگجو طی چهار روز برای حضور در مرحله دوم معاینات پزشکی به این آکادمی مراجعه خواهند کرد. این برنامه به این شرح است:

یکشنبه (25 مهرماه)

کشتی، اسکیت، شمشیربازی، والیبال ساحلی، بوکس، دوچرخه سواری، تیراندازی (زنان و مردان) و اسلالوم

سه شنبه (27 مهرماه)

روئینگ (زنان و مردان)، بادبانی، آب‌های آرام، دراگون بت (بانوان) و هندبال

پنجشنبه (29 مهرماه)

کبدی، کاراته، تنیس روی میز، ووشو، شطرنج، تیروکمان، تکواندو، ژیمناستیک و جودو

جمعه (30 مهرماه)

دراگن بت، شیرجه، شنا، دو ومیدانی، والیبال، بیلیارد و فوتبال

بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک حضور ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی در این مرحله از معاینات پزشکی الزامی است.