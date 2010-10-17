به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه در مرحله اول در تهران راه اندازی می‌شود و در ادامه استانهای مختلف کشور تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت.

ارائه مشاوره‌های علمی، فرهنگی، روانشناسی، اقتصادی، برنامه‌های قرآنی (شامل تفاسیر، ترجمه و قرائت، استخاره) تفال به دیوان حافظ و بازی از جمله خدمات این شبکه عنوان شده است و با تکمیل سیستم نرم افزاری و سخت افزاری این شبکه در مراحل بعدی خدمات متنوعی را به کاربران در سراسر کشور ارائه خواهد داد.

شبکه تبیان بر روی بستر شبکه مخابراتی پیاده سازی شده است و کاربران می توانند از طریق تلفنهای منزل خود از خدمات این شبکه بهره‌مند شوند.

