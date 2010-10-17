خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابتهای کریکت مردان کشور روز شنبه با شرکت 6 تیم در ایرانشهر آغاز شد. در روز نخست این مسابقات تیمهای کنارک و چابهار که به نمایندگی از استان میزبان در این رقابتها شرکت کردهاند، موفق به شکست حریفان خود شدند.
مسابقات کریکت بانوان پیگیری شد
دومین روز از چهارمین دوره مسابقات کریکت بانوان با برگزاری دیدارهایی در استان گلستان پیگیری شد که طی آن تیم کرمان موفق به شکست تهران شد. در این دیدار پریسا افضلی به عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.
مازندران قهرمان مسابقات ایروبیک حرفهای مردان شد
رقابتهای ایروبیک حرفهای مردان با با پیروزی مازندران مقابل کرج و قهرمانی این تیم به پایان رسید. در این دوره از رقابتهای ایروبیک حرفهای مردان 14 تیم شرکت داشتند.
مسابقات جهانی پاورلیفتینگ نابینایان آغاز میشود
هشتمین دوره رقابتهای جهانی پاورلیفتینگ نابینایان (وزنه برداری قدرتی) از روز سه شنبه (27 مهرماه) در ترکیه آغاز میشود. این دوره از مسابقات به مدت 2 روز پیگیری خواهد شد. تیم ملی کشورمان با در اختیار داشتن 12 بازیکن در این مسابقات شرکت میکند.
نشست انجمنهای ورزشی برگزار شد
به منظور برنامه ریزی برای هفته تربیت بدنی، روسای انجمنهای ورزشی سراسر کشور روز گذشته شنبه با حضور مسئولان فدراسیون انجمنهای ورزشی تشکیل جلسه دادند و پیشنهادات خود را برای گرامیداشت این هفته ارائه کردند.
سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی تاسیس شد
سایت اختصاصی فدراسیون انجمنهای ورزشی با هدف پوشش به روز اخبار مربوط به این فدراسیون عصر روز گذشته شنبه (24 مهرماه) راه اندازی شد. آدرس این سایت به این شرح است: www.ifsafed.ir
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