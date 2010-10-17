3 درصد کتابخانه های عمومی کشور در زنجان واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در زنجان با اشاره به اینکه در کشور به ازای هر 18 هزار نفر یک کتابخانه عمومی فعال است افزود: در استان زنجان به ازای هر 15 هزار و 700 نفر یک باب کتابخانه عمومی فعال است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب زنجان ادامه داد: در این نمایشگاه که با رویکرد توسعه امر کتابخوانی برگزار می شود، 400 ناشر فعال از سراسر کشور حضور دارند.

اسماعیل پور با اشاره به ارتقای کیفیت این نمایشگاه نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: تعدادی از ناشران فعال و مطرح کشور که در نمایشگاه های گذشته حضور نداشتند، در نمایشگاه امسال حاضر شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در نمایشگاه کتاب سال گذشته 250 میلیون تومان بن خرید کتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفت افزود: این میزان امسال با 33 درصد رشد به 330 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین امام جمعه زنجان نیز دراین مراسم با بیان اینکه معجزه خاتم پیامبران یک کتاب می باشد و همین کتاب مایه افتخار و مباهات مسلمانان است گفت: جسارت دشمنان اسلام به قرآن، به علت درماندگی و استیصال آنان است.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی افزود: دشمنان اسلام حتی در حد یک شعله و یا کبریت سوخته نیز نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند خورشید درخشانی چون قرآن را خاموش کنند.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل دشمنان قرآن کریم این است که این کتاب آسمانی، خدایی را معرفی می کند که دشمنان، توان انکار او را ندارند.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری که «ما هرچه داریم از کتاب داریم» افزود: باید از فرصت هایی همچون نمایشگاه های کتاب جهت انس هر چه بیشتر با کتاب استفاده کنیم.