همایش روز جهانی فلسفه دستاورهای پژوهشی قابل توجهی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه گفت: با اینکه کشور ما پیشینه و منابع غنی در زمینه فلسفه دارد اما به اندازه غرب در این عرصه کار نشده است و امیواریم این همایش نتایج خوبی داشته باشد و بستر و آغازی برای فعالیتهای عمیقتر و جدیتر در حوزه فلسفه باشد.

ابطحی افزود: البته اندیشمندان و استادان حوزه فلسفه در حال حاضر در حال تلاش و پژوهش هستند و امید است که تحقیقات و مطالعات آنها به طور فراگیر و گسترده در اختیار علاقه‏مندان سراسر دنیا قرار بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان بر استفاده فراگیر مخاطبان و علاقمندان از چنین برنامه‏هایی و توجه بیشتر رسانه‏ها به ویژه صدا و سیما به موضوع فلسفه تأکید کرد.