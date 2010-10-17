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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۰

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

همایش روز جهانی فلسفه دستاورهای پژوهشی قابل توجهی دارد

همایش روز جهانی فلسفه دستاورهای پژوهشی قابل توجهی دارد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: با اینکه کشور ما پیشینه و منابع غنی در زمینه فلسفه دارد اما به اندازه غرب در این عرصه کار نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه گفت: با اینکه کشور ما پیشینه و منابع غنی در زمینه فلسفه دارد اما به اندازه غرب در این عرصه کار نشده است و امیواریم این همایش نتایج خوبی داشته باشد و بستر و آغازی برای فعالیتهای عمیقتر و جدیتر در حوزه فلسفه باشد.

ابطحی افزود: البته اندیشمندان و استادان حوزه فلسفه در حال حاضر در حال تلاش و پژوهش هستند و امید است که تحقیقات و مطالعات آنها به طور فراگیر و گسترده در اختیار علاقه‏مندان سراسر دنیا قرار بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان بر استفاده فراگیر مخاطبان و علاقمندان از چنین برنامه‏هایی و توجه بیشتر رسانه‏ها به ویژه صدا و سیما به موضوع فلسفه تأکید کرد.

کد مطلب 1172808

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