10 کشور برتر جهان برای زنان معرفی شدند/ ایسلند اول، سوئیس در رتبه دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کریستین ساینس مانیتور، در این گزارش 134 کشور مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی تلاش شده تا اقدامات هر کشور در کاهش دادن شکاف جنسیتی از طریق ایجاد موقعیتهای اقتصادی، دسترسی به بهداشت، تحصیل، و حضور در سیاست برای زنان مد نظر قرار بگیرد.

10 کشوری که به عنوان برترین کشورها برای زنان در این گزارش معرفی شده اند موفق ترین آنها در موارد بالا هستند.

1- ایسلند : این کشور با برطرف کردن 85 درصد از شکاف جنسیتی توانسته این رتبه را کسب کند. این کشور بهترین عملکرد را در بخش مشارکت سیاسی زنان داشته است.

2- نروژ : نروژ با فائق آمدن بر 83 درصد از شکاف جنسیتی خود بهترین عملکرد را در بخشهای اشتغال بانوان داشته و عملکرد آن در بخش مشارکت زنان در سیاست نیز رضایت بخش بوده است.

3- فنلاند : این کشور در سال گذشته رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. فنلاند با برطرف کردن 83 درصد از شکاف جنسیتی خود به این رتبه رسیده است.

فنلاند بهترین عملکرد را در بخش مشارکت زنان در سیاست داشته است.

4- سوئد : این کشور در سال 2006 در صدر این رتبه بندی قرار داشت و در سال جاری میلادی با فائق آمدن بر 80 درصد از شکاف جنسیتی خود به این رتبه رسیده و بهترین عملکرد را در بخش مشارکت زنان در سیاست داشته است.

ضعیف ترین عملکرد سوئد در بخش تحصیل بانوان بوده است.

5- نیوزیلند : اگر چه این کشور در امر ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی برای بانوان عملکرد مناسبی نداشته اما توانسته بر 78 درصد از شکاف جنسیتی خود چیره شود.

نیوزیلند بهترین عملکرد را در بخش تحصیل زنان داشته است.

6- ایرلند: ایرلند با فائق آمدن بر 78 درصد از شکاف جنسیتی خود توانسته به این رتبه برسد. این کشور بهترین عملکرد را در بخشهای مشارکت زنان در سیاست و تحصیل بانوان داشته است.

7- دانمارک : این برای سومین بار است که دانمارک در میان 10 کشور برتر برای زنان قرار می گیرد. این کشور در سالهای 2006 و 2007 در رتبه هشتم این رده بندی قرار داشت.

8- لسوتو : این کشور کوچک آفریقایی نیز توانسته با برطرف کردن 77 درصد از شکاف جنسیتی خود به این رتبه برسد.

لسوتو از آن رو در رتبه هشتم این رتبه بندی قرار گرفته که بهترین عملکرد را در میان کشورهای آفریقایی در بخشهای ایجاد فرصتهای شغلی، تحصیل و بهداشت داشته است. این کشور توانسه به طور کامل شکاف موجود بین جنسیتها درباره تحصیل را از بین ببرد.

9- فیلیپین : این کشور با فائق آمدن بر 77 درصد از شکاف جنسیتی خود توانسته بالاترین رتبه را در میان کشورهای آسیایی کسب کند.

فیلیپین همچنین بهترین عملکرد را در امر تحصیل زنان و همچنین دسترسی آنها به امکانات بهداشتی داشته است.

10- سوئیس : سوئیس امسال برای اولین بار در میان 10 کشور برتر برای زنان جای گرفته زیرا توانسته بر 76 درصد از شکاف جنسیتی خود فائق آید.

سوئیس در سال 2009 در رتبه سیزدهم در سال 2006 یعنی اولین سالی که این گزارش منتشر شد در رتبه 26 قرار داشت. این کشور بیشترین موفقیت را در بخش مشارکت زنان در سیاست داشته است.