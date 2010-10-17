110 هزار خیر مدرسه ساز در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا حافظی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه خیر ساز" فاطمه پزشکی" ناحیه چهار کرج که با حضور مسئولان آموزش و پرورش البرز برگزار شد، اظهار داشت: 110 هزار خیر مدرسه ساز از زمان تاسیس این مجمع که به 12 سال پیش برمی گردد با این مجمع همکاری کرده و به امر مدرسه سازی در کشور مشغول هستند.

وی افزود: تبدیل مدارس چند نوبته به مدارس یک نوبته از جمله اهداف مورد توجه مجمع خیرین مدرسه ساز بوده است که تلاش شده است در سالهای اخیر در این راستا قدم برداشته شود.

این خیر مدرسه ساز خاطرنشان کرد: رو آوردن به سنت حسنه مدرسه سازی نیازمند فرهنگسازی است و رسانه های در این بین از نقش تاثیرگذاری برخوردارند.

وی ادامه داد: مدرسه ای که امروز در کرج به بهره برداری رسید با نام " فاطمه پزشکی" توسط خیری به نام " واحد رهنمایان" ساخته شده است.

حافظی بیان کرد: این مدرسه با زیربنای دو هزار و 969 متر مربع در سه طبقه احداث شده است و 24 کلاس درس دارد.

وی تاکید کرد: این مدرسه به آخرین امکانات روز آموزشی، فرهنگی،‌تفریحی و ورزشی و هنری و نیز سایت کامپیوتر مجهز شده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور اظهار داشت: خیرین 168 میلیارد ریال در اولین سال تاسیس این مجمع به امر مدرسه سازی اختصاص دادند ولی در سال 88 زمانی که اعتبارات دولتی سه هزار و 860میلیارد ریال بوده، کمک خیرین به هفت هزار و 330 میلیارد رسید.

وی اظهار داشت: سال جاری نیز خیرین مبلغ 10 هزار میلیارد ریال را به امر مدرسه سازی اختصاص دادند.