تشکیل شورای عالی قرآن در هرمزگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام شکرالله زندوی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دارالقرآن الکریم استان هرمزگان که در دفتر مدیرکل تبلیغات هرمزگان برگزار شد، با تاکید بر لزوم تشکیل شورای عالی قرآن در هرمزگان گفت: یکی از برنامه های اساسی سازمان تبلیغات اسلامی نشر و ترویج فرهنگ قرآنی است که در مقاطع مختلف در حال اجرا است.

زندوی ادامه داد: وظیفه دارالقرآن ترویج فرهنگ قرآنی است و حمایت استاندار هرمزگان از توسعه محافل قرآنی یک فرصت استثنایی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در رابطه با راه اندازی شورای عالی قرآن تصریح کرد: شورای عالی قرآن در استان هرمزگان جهت مدیریت واحد محافل قرآنی مهم است چرا که با راه اندازی این شورا فعالیتهای قرآنی چند برابر می شود.

زندوی همچنین با اشاره به تاثیر قرآن در زندگی مردم و جوامع مختلف بشری بیان داشت: قرآن چراغ راه مردم است و اگر کوتاهی در خواندن و به کارگیری رهنمودهای خداوند در قرآن شویم به گمراهی خواهیم رفت.

در این مراسم ناصر جعفر زاده به عنوان سرپرست دارالقرآن هرمزگان معرفی و از زحمات حجت الاسلام حسین ازلگینی قدر دانی شد.



