  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

اولین مدرسه رسانه ای کشور در خراسان رضوی راه اندازی می شود

اولین مدرسه رسانه ای کشور در خراسان رضوی راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: اولین مدرسه رسانه ای کشور از سوی صدا و سیمای خراسان رضوی با کمک آموزش و پرورش در این استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی نهاوندی مدیر کل جدید صداو سیمای خراسان رضوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تعامل صدا و سیما مرکز خراسان رضوی با آموزش و پرورش افزود: این مدرسه از نظر محتوایی، تجهیزات، ساختار فیزیکی و فضای آموزشی باید طوری طراحی شود که افراد با استعداد در زمینه رسانه با آموزه های اسلامی را تحت آموزش قرار دهد.

علی نهاوندی در این جلسه با تأکید بر تعامل بین مجموعه آموزش و پرورش و صدا و سیمای خراسان رضوی، گفت: فعالیتهای آموزش و پرورش از جمله اقدامات خیرین مدرسه ساز باید به عموم مخاطبان برای ایجاد همدلی نمایش داده شود.

وی اظهار داشت: روانشناسان برای تحقق اهداف آموزشی، داشتن فضاهای آموزشی مناسب را لازم و ضروری می دانند و علاوه بر اینها ما باید در آموزش و پرورش مهندسی معکوس داشته باشیم تا تربیت بر آموزش پیشی گیرد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: تربیت ابعاد مختلف اخلاقی، معرفتی و اجتماعی دارد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در ادامه با اشاره به گسترش و عمق بخشیدن به زبان آموزش و پرورش با ابزار هنر و رسانه تأکید کرد.

 وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه رسانه و آموزش و پرورش برای بررسی، ارائه ، طرح و اقدامات اجرایی وعملی موضوعات اصلی آموزش و پرورش و ارتباط آن با رسانه به صورت ریشه ای و عمیق را مطرح کرد.

کد مطلب 1172812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها