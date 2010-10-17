اولین مدرسه رسانه ای کشور در خراسان رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی نهاوندی مدیر کل جدید صداو سیمای خراسان رضوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تعامل صدا و سیما مرکز خراسان رضوی با آموزش و پرورش افزود: این مدرسه از نظر محتوایی، تجهیزات، ساختار فیزیکی و فضای آموزشی باید طوری طراحی شود که افراد با استعداد در زمینه رسانه با آموزه های اسلامی را تحت آموزش قرار دهد.

علی نهاوندی در این جلسه با تأکید بر تعامل بین مجموعه آموزش و پرورش و صدا و سیمای خراسان رضوی، گفت: فعالیتهای آموزش و پرورش از جمله اقدامات خیرین مدرسه ساز باید به عموم مخاطبان برای ایجاد همدلی نمایش داده شود.

وی اظهار داشت: روانشناسان برای تحقق اهداف آموزشی، داشتن فضاهای آموزشی مناسب را لازم و ضروری می دانند و علاوه بر اینها ما باید در آموزش و پرورش مهندسی معکوس داشته باشیم تا تربیت بر آموزش پیشی گیرد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: تربیت ابعاد مختلف اخلاقی، معرفتی و اجتماعی دارد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در ادامه با اشاره به گسترش و عمق بخشیدن به زبان آموزش و پرورش با ابزار هنر و رسانه تأکید کرد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه رسانه و آموزش و پرورش برای بررسی، ارائه ، طرح و اقدامات اجرایی وعملی موضوعات اصلی آموزش و پرورش و ارتباط آن با رسانه به صورت ریشه ای و عمیق را مطرح کرد.