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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

وزیر بهداشت:

بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان کوثر احداث می شود

بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان کوثر احداث می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با احداث بیمارستان 32 تختخوابی و اختصاص سه دستگاه آمبولانس به شهرستان کوثر استان اردبیل موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مرضیه وحید دستجردی ظهر یکشنبه در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان اردبیل  با توجه به نیاز شهرستان کوثر نسبت به ایجاد بیمارستان 32 تختخوابی در این منطقه موافقت کرد.

وی در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: با توجه به میزان جمعیت و نیاز مردم شهرستان کوثر برای دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، دستورات لازم جهت حل نیازهای مردم منطقه در حوزه سلامت به معاونان وزارت بهداشت داده شده است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: هزینه احراث این بیمارستان از طریق اعتبارات ملی تامین می شود و تلاش خواهیم کرد کلنگ عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری به زمین زده شود.

وی همچنین در خصوص تکمیل سد منطقه کوثر نیز اضافه کرد: موضوع درخواست تکمیل و اختصاص اعتبارات مربوط به این سد  توسط دولت پیگیری می شود.

نماینده مردم شهرستان خلخال و کوثر در مجلس نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر به مشکلات منطقه از لحاظ تجهیز امکانات بهداشتی و درمانی، اشتغال و حل مشکل مهاجرت با رفع موانع معیشتی جوانان شد.

کد مطلب 1172813

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