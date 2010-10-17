اینتر مقابل کالیاری پیروز شد/ شعارهای نژادپرستانه علیه اتوئو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر امروز در زمین کالیاری با تک گل دقیقه 39 ساموئل اتوئو به پیروزی رسید. تماشاگران کالیاری در ابتدای دیدار شعارهای نژادپرستانه علیه ساموئل اتوئو سردادند تا آنجا که داور مجبور شد بازی را برای سه دقیقه متوقف کند. این اتفاق دو فصل گذشته در حین دیدار تیمهای اینتر و یوونتوس هم روی داده بود. در آن دیدار تماشاگران یووه علیه ماریو بالوتلی شعار سر داده بودند.
هفته هفتم رقابتهای سری آ باشگاههای ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر ادامه پیدا می کند:
* یوونتوس - لچه
* کاتانیا - ناپولی
* پالرمو - بولونیا
* لچه - پارما
* سامپدوریا - فیورنتینا
* برشا - اودینزه
* باری - لاتزیو
1- میلان 14 امتیاز - تفاضل گل 6+ (یک بازی بیشتر)
2- اینتر 14 امتیاز - تفاضل گل 6+ (یک بازی بیشتر)
3- لاتزیو 13 امتیاز
4- ناپولی 11 امتیاز
18- فیورنتینا 5 امتیاز - تفاضل گل 1-
19- پارما 5 امتیاز - تفاضل گل 2-
20- اودینزه 4 امتیاز
نظر شما