101 شعبه بانک شهر در کشور دایر شد

عیسی قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاپایان سال جاری این تعداد باید به 150 شعبه برسد و در تلاشیم تا همه استانهای کشور دارای بانک شهر شوند.

وی اظهار داشت: سهامداران بانک شهر از هشت شهر تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین، کرج و قم هستند و 60 درصد سهام این بانک متعلق به هشت سهامدار، 10 درصد متعلق به صندوق ذخیره ارزی شهرداریها و 30 درصد اشخاص حقیقی، کارکنان شهرداری و مردم است.

وی خاطرنشان کرد: سود سهامداران 22 تومان بوده که در سال جاری به 25 تومان افزایش یافته ست و با توجه به رقابت پذیری بانکها، بانک شهر در دوسال قبل سود خوبی را به سهامداران پرداخت کرده است.

به گفته قهرمانی چابک، بانک شهر برای ایجاد خدمات رفاهی و پروژه های عمرانی شهرها فعالیت می کند و این بانک در سه سال آینده یکی از بانکهای خصوصی کشور می شود.

