بازاریابی تفکری نوین برای فروش تولیدات است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، نخستین دوره آموزشی بازاریابی تحقیقات عصر امروز توسط جهاد دانشگاهی قزوین برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی با نحوه عرضه و فروش کالا توسط جهاد دانشگاهی استان قزوین برگزار شد علی اصغر حمزه‌ای مدرس این کارگاه به تشریح مباحث مختلف و متنوع بازاریابی تحقیقات و تحقیقات بازاریابی پرداخت و خاطرنشان کرد: در بحث بازاریابی مشکل اساسی کسانی که نمی‌توانند موفق باشند نداشتن تفکر بازار است.

وی با تاکید بر اینکه تولید و فروش دو حلقه جداگانه است افزود: مشکل اساسی کسانی که نمی‌توانند خدمات و کالای خود را بفروشند عدم شناخت نیاز و تقاضا است.

حمزه‌ای توسعه بازاریابی و تفکر بازار را حاصل فرایندی در نیم قرن گذشته عنوان کرد و گفت: بازاریابی مصرفی، بازاریابی غیرانتفاعی، بازاریابی خدمات، بازاریابی فردی و بازاریابی برخط و یک به یک از رویکرد‌های بازاریابی در طول پنجاه سال گذشته بوده است.

معاون برنامه ‌ریزی استانداری قزوین در ادامه بازاریابی در اقتصاد نوین را مورد بررسی قرار داد و گفت: بازاریابی در اقتصاد نوین سه اصل مهم است اول اینکه باید برای پیشرفت کار خودمان مشتریان را درک کنیم، رقبا را بشناسیم و نیاز‌های

مشتریان را شناسایی کنیم و آنها را به نحوی متمایز از رقبا برآورده سازیم.

وی با تصریح اینکه تنها با تبلیغات چیزی فروش نمی‌رود گفت: شاید تبلیغات مشتری را به فروشگاه بیاورد، اما این محصول و رفتار ماست که می‌تواند موجب حضور دوباره مشتری در فروشگاه و محل عرضه کالا شود.

بیتا باقرزاده سرپرست معاونت آموزشی نیز برگزاری این کارگاه را با توجه به نیاز امروز مدیران و صنعتگران بسیار مهم توصیف کرد و گفت: بازاریابی تحقیقاتی از مباحث مهم در موفقیت سازمان‌ها و دستگاههای دولتی و شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی بخش خصوصی است و به عبارتی رمز موفقیت یک سازمان به شمار می رود.

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین با تاکید بر اینکه کارگاه آموزشی بازاریابی تحقیقاتی یکی از الزامات دانشی و مهارتی مورد نیاز مدیران بازاریابی و متخصصان امر پژوهش و تحقیقات در کشور‌های توسعه‌یافته است خاطرنشان کرد:

هدف از برگزاری این دوره توانمند سازی مدیران و کارشناسان حوزه پژوهش و تحقیقات سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای ورود به بازارهای هدف و بازاریابی خدمات تحقیقاتی و آشنایی با نحوه تبلیغات و قیمت گذاری پژوهش و تحقیقات و نگهداشت مشتری است.