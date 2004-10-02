هنوز هم مي گويم برنامه هسته اي ايران نظامي نيست / بدترين سناريو درباره ايران ارجاع پرونده به شوراي امنيت است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد البرادعي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط كه خلاصه اي از آن ساعتي پيش منتشر شد، تاكيد كرد : از اينكه در راس نامزدهاي دريافت جايزه صلح نوبل در سال جاري ميلادي قراردارم ، احساس خوشبختي مي كنم.



شايان ذكر است كه قراراست نتيجه انتخاب مرد سال جايزه صلح نوبل پس فردا اعلام شود.



وي گفت : صرف نامزدي وي و آژانس براي دريافت اين جايزه بزرگ يك نشان افتخار است چه اين مهم بدست آيد و چه نيايد من بر اساس واقعيت ها كار مي كنم هنگامي اين جايزه را واقعا دريافت كردم شما را از طرحها و برنامه هاي خود آگاه خواهم كرد.



مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اينكه چرا براي ادامه رياست بر آژانس درخواست رسمي داديد؟ گفت: پس از آنكه بسياري از كشورها من را براي تداوم حضور در آژانس اميدوار كردند اين درخواست را مطرح كردم تا بسياري از مسائل معلقه همچون پرونده هسته اي ايران، كره شمالي و عراق را كه هنوز تا اين لحظه نبسته ايم و براي بررسي اينكه آيا بايد نظام موثرتري در جنگ برضد بازار سياه هسته اي ايجاد كنيم براي همه اين مسائل و ديگر موضوعات بسياري از كشورها از من خواستند همچنان حضور داشته باشم در حالي كه من خيلي در اين مساله مردد بودم اما به تداوم فعاليت خود به عنوان تداوم در خدمت عمومي كه در طول زندگي ام كار كردم، نگاه مي كنم دوست دارم كه اين پرونده ها را پيش از آنكه آژانس را ترك كنم ببندم اما من شخصا اگر آژانس را ترك كنم خيلي راحت تر خواهم بود هم از نظر روحي وجسمي و مادي خوشبخت خواهم شد به صراحت بگويم من به تداوم رياست بر آژانس به عنوان نوعي فداكاري واز خود گذشتگي نگاه مي كنم.



البرادعي درباره مخالفت مقامات آمريكايي با تمديد رياست وي بر آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا چنين نظري داشته است اما طبعا هر كشوري حق دارد نظرش را بيان كند و سياست هاي خود را تبيين كند كما اينكه من هم حق دارم تصميم مناسب خود را بگيرم همانطور گفتم اين تصميم را به خاطردرخواست كشورهاي زيادي گرفتم دقيقا نمي دانم آمريكايي ها چه تصميمي خواهند گرفت آنها گفته اند اصولا با تمديد بيش از دو دوره رياست مخالف هستند اما درباره من هنوز تصميم نگرفته اند من هم منتظر تصميم آمريكا و هم تصميم كشورهاي ديگر كه بيش از يكصد كشور هستند، هستم توافق كلي وجود دارد كه اگر از من خواسته شد به خدمت ادامه دهم در غير اين صورت بازهم خوشبخت خواهم بود.



البرادعي ، ديمونا و اسرائيل



البرادعي درباره اخبارفراواني كه درباره درز تشعشعات هسته اي نيروگاه ديمونا رژيم صهيونيستي منتشر شده است، گفت : اين مساله مختص امنيت است و ربطي به گسترش سلاح هسته اي ندارد بله نگراني هايي درباره تشعشعات هسته اي وجود دارد ما به كشورهاي اطراف اسرائيل گفتيم كه آژانس آماده اقدام براي تحت نظر قرار دادن اينكه آيا تشعشعاتي در آن منطقه وجود دارد هست عملا اردن از ما چنين خواسته است و به زودي هياتي از آژانس طي هفته هاي آينده به آن كشور مي رود ما آماده اعزام هيات هاي مشابه به هركشوري كه احساس خطر مي كند و انجام تدابير مطلوب هستيم.

وي درباره اينكه كنفرانس اخير آژانس بين المللي از كشورهاي خاورميانه خواست براي عاري كردن منطقه از سلاح هاي هسته اي تلاش كنند و چه اسرائيل را به طور مستقيم مخاطب قرار نداد درحالي كه اسرائيل تنها قدرت هسته اي منطقه است؟ گفت : نظام منع گسترش سلاحهاي هسته اي همچنان نظام ناقص و غير كاملي است دولتهايي مانند اسرائيل، هند و پاكستان همچنان خارج از اين سيستم هستند اين سيستمي داوطلباونه است كه تشكيل آن بر اساس تصميم دولت ها براي پيوستن داوطلبانه در صورتي كه مصلحت و منفعتش در آن باشد، صورت گرفته است اسرائيل به دلايلي كه خاص خودش است تصميم گرفته است به اين آژانس ملحق نشود و اعلام كرده است تنها در چارچوب صلح فراگير از سلاح هسته اي دست برخواهد داشت اين اختلاف همچنان ميان اسرائيل وكشورهاي عربي كه ايمان دارند به اينكه اسرائيل بايد به عنوان يك اقدام براي اعتماد سازي قبل از دستيابي به صلح فراگير سلاحهاي هسته اي خود را نابود كند، وجود دارد.



به گزارش مهرالبرادعي در پاسخ به اينكه چرا نظام ضمانت ها بر اسرائيل اجرا نمي شود و چرا با ايران با شيوه اي متفاوت از اسرائيل برخورد مي شود؟ گفت: اين مساله متاسفانه در صلاحيت و اختيارات ما قرار ندارد زيرا من اختيار بازرسي از اسرائيل ، هند يا پاكستان يا پنج كشور قدرتمند هسته اي را ندارم خيلي خوشبخت خواهم شد اگر اين اختيار را بدست آورم زيرا آرزويم در نهايت اين است كه جهاني عاري از سلاح هسته اي داشته باشيم آنچه آژانس تلاش كرد احراز پيشرفت در گفتگوي كنوني ميان كشورهاي خاورميانه و اسرائيل بود، به همين علت اخيرا به اسرائيل سفر كردم هرچند آنجا(مقامات رژيم صهيونيستي) علت ديدارم را خوب نفهميدند برخي از آنها مي گفتند من به عنوان تروريست و گردشگر آمده ام و برخي هم آرزو داشتند كه من به اين سفر دست نمي زدم .



وي افزود: من به عنوان رايزني رفتم نه به عنوان يك ابتكار از سوي خودم، به صراحت مي گويم اعراب با برنامه هسته اي اسرائيل كه از دهه شصت آغاز شد بد عمل كردند، زيرا كشورهاي عربي بويژه مصر فرصت داشتند هنگامي كه توافقنامه كمپ ديويد را با اين رژيم امضا كردند اين موضوع را مطرح كنند و پيش از صلح از تل آويو تعهد مي گرفتند از برنامه هسته اي خود دست بكشد لذا آنها فرصت چنين كاري را در خلال تمام توافقات عربي و اسرائيلي از دست دادند كما اينكه به طور كامل اين فرصت را هنگام پيوستن كشورهاي عربي به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي از دست دادند زيرا آنها بايد هنگام پيوستن به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي شرط مي گذاشتند تنها در صورت پيوستن اسرائيل چنين كاري مي كنند متاسفانه تمام اين فرصت ها از دست رفت اما ديگر نبايد به گذشته نگاه كنيم و ديگر صدور قطعنامه هاي پياپي كه برنامه هسته اي اسرائيل را محكوم كند حاصلي براي ما نخواهد داشت راه حل اين است كه براي ايجاد نظام امنيتي كه ديدگاه مبني بر منطقه عاري از سلاح كشتار جمعي داشته باشد گفتگوها را آغاز كنيم متاسفانه تاكنون اين موضوعات را به جز تلاش هاي اندك وناچيز كه درچارچوب كنفرانس مادريد از ده سال يپش صورت گرفت و از بين هم رفت به طور جدي انجام نداده ايم.





البرادعي و بازار سياه هسته اي



البرادعي درباره صحت گزارش هاي مربوط به ورود كاميون هاي حامل تجهيزات هسته اي از ليبي به آفريقاي جنوبي پس از آنكه طرابلس تصميم به نابودي زرادخانه هسته اي خود گرفت ، اظهار داشت : اين اخبار درست است ، همچنان شبكه اي كه در زمينه بازار سياه هسته اي فعاليت مي كند به كار خود ادامه مي دهد كه برخي نشانه ها و آثار آن پس از همكاري ايران و ليبي براي ما روشن شد اين شبكه چند جانبه در تجارت مواد هسته اي غير قانوني است ما فهميديم كه بيش از 30 شركت در چند كشور وارد اين شبكه شده اند برخي از آنها نمي دانند كه در تجارت نامشروع و غير قانوني مشاركت مي كنند ما همچنان تلاش مي كنيم از تمام زواياي پنهان اين شبكه با همكاري كشورها آگاه شويم دستگيري آن افراد در آفريقاي جنوبي كه اخيرا صورت گرفت تا حد زيادي به آگاه شدن ما از ابعاد ديگر اين شبكه و تلاش براي متلاشي كردن آن كمك كرد.



البرادعي درباره ديدگاه و نظر ابتدايي خود درباره گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران كه قرار است در ماه نوامبر آينده صادر شود، گفت : در عمل كار اين گزارش را آغاز كرده ايم و درزمان مشخص شده پيش از نشست شوراي حكام آماده خواهد شد تاكنون چيزجديدي وجود ندارد و همچنان از ايران مي خواهم نسبت به حل مسائلي كه مانده اقدام كند از آنها خواستيم غني سازي اورانيوم را به عنوان حل بحران اعتماد به حال تعليق درآورند و ما همچنان درمرحله مذاكرات هستيم.



به گزارش مهر، وي درباره سخناني كه درباره احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گفته شده است، اظهار داشت : ارزيابي آنچه يپش خواهد آمد با شوراي حكام در نشست آينده خواهد بود كه در چارچوب مناسبت سياسي و قانوني صورت خواهد گرفت و اگر شوراي حكام تصميم بگيرد پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد آنها بر اساس علت يا عوامل كشانده شدن آن تصميم خواهند گرفت مثلا آيا صرفا اين ارجاع براي اطلاع يافتن است همانند وضعيتي كه براي پرونده ليبي پيش آمد يا بنا به درخواست براي در پيش گرفتن تدابيري صورت مي گيرد.



وي افزود : معمولا در صورتي موضوع به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد كه اخلال وخللي در تعهدات ( از سوي ايران ) كه معاهده منع گسترش بر آن تاكيد مي كند، صورت گرفته باشد درباره وضعيت ايران در صورتي چنين خواهد شد كه نقضي از سوي ايران صورت گرفته است و يا اينكه مسائل معلقي باقي مانده باشد. درهرحال سخن گفتن در اين باره زود است و شوراي امنيت اگر پرونده به آن ارجاع داده شود چند گزينه خواهد داشت اما بدترين سناريو اين است كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت به اتهام عدم پايبندي اش به معاهده منع گسترش سلاح هسته اي برود، من تكرار مي كنم اين موضوع هنوز زود است و هيچ فايده اي از پيش بيني در اين باره وجود ندارد بسياري از داده ها را هنوز نمي شناسيم همچنان تلاش مي كنم كه راه حل عملي ديپلماتيك ازطريق عمليات بازرسي پيدا كنم و اميدوارم كه مجبور به اتخاذ تدابير اجباري نشويم و ترجيح مي دهم وارد پيشداوري ها درباره خروج ايران از معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي نشوم .



البرادعي، آژانس و اتهامات پنهان كاري



مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اين سوال كه اتهامات بسياري بر ضد آژانس درباره پنهان كردن اطلاعات يا برخي از آن وارد شده است به نظر شما علت اين اتهامات چيست، پاسخ داد: اينكه آژانس اطلاعات را پنهان مي كند صحت ندارد علت تمام اين اتهامات درك نكردن نقش آژانس است من تاكيد مي كنم كه ما درگزارش هاي خود حقايق و واقعيت هايي را كه داريم بدون هرگونه پيش داوري و يا تغيير شيوه كلامي يادآوري مي كنيم تجربه ما درباره عراق ثابت كرد كه آژانس بر حق است زيرا ما در گزارش هاي خود خاطر نشان كرديم كه هيچ چيزي كه به وجود سلاح هسته اي در عراق اشاره كند نيافته ايم اين در حالي است كه آهنگ اتهامات عليه آژانس به اينكه حقايق را پنهان مي كند بالاگرفته است در حالي كه ما تلاش مي كنيم عراق را با مظهر و چهره خوب نشان دهيم چه چيزي روي داد حقايق ظاهر شد، اما پس از جنگي كه عراق را به طور كامل همانطور كه اكنون مي بينيم ويران كرد، اگر مي خواهيم از تجربه عراق درس بگيريم نبايد در دستيابي به نتايج تا پيش ازتكميل شدن حقايق موجود در نزد خود شتاب كنيم و اين تمام چيزي است كه تلاش مي كنيم درباره ايران انجام دهيم كه بسياري مي گويند.



به گزارش مهر، البرادعي درپايان گفت : ايران برنامه هسته اي نظامي ندارد اما من شخصا در دستيابي به نتايج تا پيش از تكميل شدن آن بر اساس حقايق واقعي و عيني عجله وشتاب نخواهم كرد تاكنون هيچ ضرورتي بر آنچه خطر فوري(ايران) ناميده اند، نمي بينم من برنامه نظامي هسته اي در ايران نديده ام تمام آنچه كه ديده ام اين است كه ايران براي آگاهي از فناوري غني سازي اورانيوم تلاش مي كند تاكنون هم هيچ خطري از سوي ايران وجود ندارد، بنابراين بايد از شيوه ها و راه هاي سياسي و ديپلماتيك كافي براي دستيابي به راه حل استفاده كنم پيش از آنكه به فكر راه هاي جايگزين باشم .