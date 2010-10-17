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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت مطبوعات به دور دوم کشیده شد

انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت مطبوعات به دور دوم کشیده شد

انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات که قرار بود بعد از ظهر امروز انجام شود به دلیل حضور تعدادی بسیار کمتر از حد نصاب به سرانجام نرسید و به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 16 نفر از مدیران مسئول مطبوعات برای سیزدهمین دوره این انتخابات ثبت نام کرده بودند که با رد صلاحیت 4 نفر و کناره گیری یکنفر (وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار) اسامی 11 نفر برای رای گیری اعلام شد.

این افراد عبارت بودند از سید اصغر ملاسعید (هدف و اقتصاد)، بیژن نوباوه وطن (عصر ایرانیان)، امید ملالی زاده (فرهنگ جنوب)، علیرضا معزی (خبر ورزشی)، محمد کاظم سالمی (هنر پو)، حسین انتظامی (فارغ التحصیلان)، حسین سبحانی (شهاب)، علی صالح آبادی (ستاره سرخ)، محمدرضا جویباریان (هنر و رایانه)، محمد آخوندی (وطن امروز)، سید نظام موسوی (جوان).

 تعداد مدیران مسئول حاضر در جلسه بعد از ظهر امروز که در محل تالار وحدت تهران برگزار می شد بسیار کمتر از حد انتظار و حدود 20 نفر بود.

به گفته احسان قاضی زاده مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دور دوم این انتخابات حداکثر تا 15 روز دیگر برگزار خواهد شد.

گزارش تکمیلی نشست بعد از ظهر امروز برای انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 1172824

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