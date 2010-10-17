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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

"طبقه سوم" به جشنواره فیلم ورشو می‌رود

"طبقه سوم" به جشنواره فیلم ورشو می‌رود

فیلم سینمایی "طبقه سوم" به کارگردانی بیژن میرباقری در جشنواره بین‌المللی فیلم ورشو به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش مسابقه جشنواره ورشو با آثاری از سایر کشورها رقابت می‌کند. جشنواره فیلم ورشو به تازگی به فهرست جشنواره‌های رقابتی فیلم بلند در تقویم فیاپف اضافه شده و در کنار رویدادهایی همچون برلین، کن، شانگهای، مسکو، کارلووی واری، لوکارنو، مونترال، ونیز، سن سباستین، توکیو، ماردل پلاتا و قاهره قرار گرفته است.

این رویداد سینمایی از 16 تا 25 مهرماه در کشور لهستان برگزار می‌شود. بیژن میرباقری کارگردان و علیرضا قاسم‌خان تهیه‌کننده برای نمایش فیلم "طبقه سوم" در جشنواره ورشو حضور خواهند یافت.

کد مطلب 1172829

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