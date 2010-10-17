ده ها پروژه عمرانی، فرهنگی و آموزشی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان اردبیل، وزیر کشور چندین پروژه استانی از جمله مجموعه فرهنگی ورزشی یادگار امام، ساختمان اداری و بزرگراه مقدس اردبیلی را افتتاح کرد.

مصطفی محمد نجار در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه ها طی سخنانی اظهار داشت: سومین سفر استانی هیئت دولت به اردبیل دستاوردهای عمرانی و اقتصادی خوبی برای این استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه وزارت کشور در این سفر اعتبارات خوبی برای استان اردبیل در نظر گرفته است، اضافه کرد: بی شک این اعتبارات به عمران و آبادانی این استان شتاب بیشتری می بخشد.

وزیر کشور میزان اعتبارات را بالغ بر 300 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 150 میلیارد ریال از این اعتبار برای پروژه های عمرانی از جمله توسعه و عمران شهری استان، حمل و نقل، معابر، آب آشامیدنی و سایر مسایل عمرانی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: 150 میلیارد ریال نیز برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و مقابله با بحرانهای احتمالی در استان اردبیل پیش بینی شده است.

محمد نجار ابراز داشت: بخش دیگری از این اعتبارات نیز برای توسعه خدمات ثبت و احوال برای مردم استان در نظر گرفته شده است.

وزیر کشور همچنین در این سفر از مرز 65 کیلومتری جمهوری آذربایجان و اردبیل بازدید و چند پروژه مسکن مهر، پروژه های ورزشی، اتوبان، و... را افتتاح کرد.

گفتنی است مجموعه فرهنگی ورزشی یادگار امام با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در مساحت پنج هکتار احداث و دارای سالن سرپوشیده 800 نفره ورزشی به متراژ هزار و 200 متر مربع و زمین چمن مصنوعی درابعاد 25*50 متر است.

پروژه بزرگراه مقدس اردبیلی نیز با اعتبار 18 میلیارد و 500 میلیون ریال به طول دو هزار 800 متر و عرض 14 متر در طی دو سال احداث و به بهره برداری رسیده است و موجب تسهیل عبور و مرور خودروهای ورودی و خروجی به شهرستان اردبیل می شود.

وی همچنین در ادامه برنامه های امروز خود دبیرستان هیات امنای الزهرای اردبیل را افتتاح کرد.