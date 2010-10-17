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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

باند بزرگ قاچاق ماده مخدر کراک در گیلان متلاشی شد

باند بزرگ قاچاق ماده مخدر کراک در گیلان متلاشی شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از دستگیری اعضای یک باند مواد مخدر و کشف بیش از 23 کیلوگرم کراک خبر داد.

سرهنگ کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی دریافت گزارشهای مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان گیلان، پیگیری موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی اظهار داشت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، اعضای این باند را شناسایی و به چگونگی حمل یک محموله مواد مخدر توسط یکی از اعضای این باند به استان گیلان پی بردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه افزود: مأموران در پی تعقیب و مراقبت دو نفر از اعضای این باند که یکی سرکرده باند و دیگری حامل مواد مخدر با یک دستگاه خودرو 405 بوده موفق به دستگیری آنان در محل قرار شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات مقدار 23 کیلو  و 800 گرم ماده مخدر از نوع کراک که به طرز ماهرانه ای در داخل خودرو جاسازی و بسته بندی شده بود کشف و ضبط شد.

کارگر نیا گفت: در این عملیات چهار نفر دیگر از اعضای این باند دستگیر و در بازرسی از منازل آنان مقدارشش گرم شیره تریاک و پنج گرم سوخته تریاک و سه حلقه وافور و همچنین تعداد 41 تیر جنگی 38 میلیمتری کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پایان از تشدید برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر در استان خبر داد و یاد آور شد: افزایش 100 درصدی کشفیات مواد مخدر صنعتی بویژه کراک در سال جاری نشان از عزم راسخ پلیس در برخورد با این بلای خانمانسوز دارد.

کد مطلب 1172836

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