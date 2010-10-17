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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

مسافری:

راهکارهای رفع مشکل صنایع آذربایجان شرقی ارائه می شود

راهکارهای رفع مشکل صنایع آذربایجان شرقی ارائه می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت ستاد طرح تحول اقتصادی در استان، گفت: این ستاد تمام خدمات کشوری را مطالعه می‌کند تا با ارائه راهکارهای مناسب، صنعت استان دچار مشکل نشود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری ظهر یکشنبه در جلسه بررسی تاثیرات اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن استان، گفت: هماهنگی لازم جهت اجرای دستوالعمل بسته حمایتی بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تحولات در کشور به اوج خود رسیده است و همه باید تلاش کنیم طرح تحول اقتصادی با موفقیت به انجام برسد.

مسافری خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از 30درصد یارانه‌ها که قرار است به صنعت و کشاورزی کشور تزریق شود سهم صنعت خواهد بود چرا که کشاورز نیز با یارانه اختصاص یافته، ماشین‌آلات کشاورزی را خریداری می کند.

وی تاکید کرد: در طرح تحول اقتصادی باید قیمت‌ها واقعی باشد تا بتوانیم با شرایط جهانی و با مقیاس‌های آنها خود را مقایسه کرده و رقابت کنیم.

مسافری ادامه داد: برای رسیدن به این نکته باید همه دست در دست هم دهیم تا این تحول بزرگ اقتصادی درست در جای خود قرار بگیرد و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد باید آن را برطرف نماییم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان نیز گفت: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها از نیازهای اساسی کشور در زمان حال است چرا که عدم اجرای آن باعث اتلاف انرژی می شود.

صمد حسن زاده ادامه داد: یکی از آثار اساسی هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: اجرای تمام محورهای آن از جمله اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع کالا، سیاست‌های ارزی و پول ملی و بهره‌وری از هدف اصلی طراحان این طرح است.

فریدون مرندی، کارشناس سازمان صنایع و معادن استان نیز گفت: از آثار اصلی هدفمند سازی یارانه ها بر بخش صنعت و معدن، آزاد شدن منابع انرژی برای استفاده در بخش تولید، سهم مصارف انرژی در بخش خانگی، تجاری و حمل و نقل است.

وی افزود: این مصرف انرژی در حال حاضر بسیار بالا است و پتانسیل و سرعت کاهش مصرف در این بخش ها به ویژه بخش خانگی زیاد است.

مرندی ادامه داد: با افزایش قیمت، مصرف در این بخش ها کاهش یافته و منابع انرژی برای تامین نیازهای حال و آینده صنایع تامین می شود.

مرندی خاطرنشان کرد: از دیگر آثار اجرای این طرح، تغییر تقاضای محصولات و افزایش هزینه های تولید است که با افزایش قیمت های انرژی، هزینه تولید در سطح بهره وری موجود افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 1172837

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