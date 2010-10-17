راهکارهای رفع مشکل صنایع آذربایجان شرقی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری ظهر یکشنبه در جلسه بررسی تاثیرات اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن استان، گفت: هماهنگی لازم جهت اجرای دستوالعمل بسته حمایتی بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تحولات در کشور به اوج خود رسیده است و همه باید تلاش کنیم طرح تحول اقتصادی با موفقیت به انجام برسد.

مسافری خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از 30درصد یارانه‌ها که قرار است به صنعت و کشاورزی کشور تزریق شود سهم صنعت خواهد بود چرا که کشاورز نیز با یارانه اختصاص یافته، ماشین‌آلات کشاورزی را خریداری می کند.

وی تاکید کرد: در طرح تحول اقتصادی باید قیمت‌ها واقعی باشد تا بتوانیم با شرایط جهانی و با مقیاس‌های آنها خود را مقایسه کرده و رقابت کنیم.

مسافری ادامه داد: برای رسیدن به این نکته باید همه دست در دست هم دهیم تا این تحول بزرگ اقتصادی درست در جای خود قرار بگیرد و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد باید آن را برطرف نماییم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان نیز گفت: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها از نیازهای اساسی کشور در زمان حال است چرا که عدم اجرای آن باعث اتلاف انرژی می شود.

صمد حسن زاده ادامه داد: یکی از آثار اساسی هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: اجرای تمام محورهای آن از جمله اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع کالا، سیاست‌های ارزی و پول ملی و بهره‌وری از هدف اصلی طراحان این طرح است.

فریدون مرندی، کارشناس سازمان صنایع و معادن استان نیز گفت: از آثار اصلی هدفمند سازی یارانه ها بر بخش صنعت و معدن، آزاد شدن منابع انرژی برای استفاده در بخش تولید، سهم مصارف انرژی در بخش خانگی، تجاری و حمل و نقل است.

وی افزود: این مصرف انرژی در حال حاضر بسیار بالا است و پتانسیل و سرعت کاهش مصرف در این بخش ها به ویژه بخش خانگی زیاد است.

مرندی ادامه داد: با افزایش قیمت، مصرف در این بخش ها کاهش یافته و منابع انرژی برای تامین نیازهای حال و آینده صنایع تامین می شود.

مرندی خاطرنشان کرد: از دیگر آثار اجرای این طرح، تغییر تقاضای محصولات و افزایش هزینه های تولید است که با افزایش قیمت های انرژی، هزینه تولید در سطح بهره وری موجود افزایش خواهد یافت.