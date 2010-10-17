سفر رهبر انقلاب به قم ابعاد فراملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی در نشستی خبری که امروز یکشنبه برگزار شد ، درباره سفر مقام معظم رهبری به قم گفت: استان قم به خاطر حضرت معصومه پشتیبان مهم مسلمانان و علی الخصوص شیعیان بوده و حضور مراجع عظام در این شهر علاقمندان بسیاری را به خود جذب کرده است.

وی حضور حوزه علمیه با سابقه چند صد ساله را در این شهر را یکی از نقاط برجسته عنوان کرد و گفت: حوزه علمیه مرکز تولید فکر برای مسلمانان بوده و همچنین نقش مردم قم در انقلاب اسلامی نقش برجسته و قابل توجهی است.

لاریجانی افزود: سفر مقام معظم رهبری به شهر قم جنبه های ملی و فراملی داشته و از آنجایی که همواره خطاب و نگاه ایشان به مسائل انقلاب اسلامی ابعاد فرانگرانه ای دارد می تواند حرکت جدیدی را در حوزه های علمیه ایجاد کرده و موجب حرکت نوینی در روند اندیشه های دینی بوجود آورد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این سفر ابعادی برای آبادانی قم خواهد داشت که از وقت موسعی که مقام معظم رهبری برای این سفر در نظر گرفته اند باید تشکر کنم.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه حرکت حوزه های علمیه قم طی سالهای اخیر سرعت بسیار زیادی داشته و مراکز پژوهشی فراوانی بوجود آمده است، گفت: مقام معظم رهبری می توانند در جریان این سفر پیشرفت های حوزه های علمیه را از نزدیک مشاهده کرده و در رابطه حوزه را رهنمودهای خود بهره مند کنند.

لاریجانی گفت : من صمیمانه از سفر ایشان به قم تشکر می کنم که نعمت بزرگی برای همه ایرانیان و همچنین مسلمانان دربرخواهد داشت.