5 هزار واحد مسکن مهر آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد اصغری مهرآبادی ظهر یکشنبه در بازدید از واحدهای مسکن مهر آذربایجان شرقی گفت: در برنامه پیش بینی شده تعداد مسکن مهر در کل کشور حدود 950 هزار واحد بوده که این رقم در مرحله اجرا به یک میلیون و 250 هزار واحد رسیده است.

اصغری مهرآبادی افزود: هم اکنون بیش از 140هزار واحد از واحدهای مسکونی مسکن مهر در کل کشور آماده افتتاح و بهره برداری است.

وی روند احداث واحدهای مسکونی مسکن مهر را در سطح کشور مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در استان آذربایجان شرقی کارهای احداث مسکن مهر خوب پیش می رود و دولت مصمم است با هماهنگی دستگاه های اجرایی این طرح مهم را با موفقیت به پایان برساند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یکی از سیاستهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی را ساخت واحدهای مسکونی صنعتی اعلام کرد و افزود: هم اکنون بیش از 200 هزار واحد مسکونی صنعتی در کشور در دست ساخت است و دولت با افزایش سقف تسهیلات مسکن صنعتی از 200 به 250 میلیون ریال موجب تشویق سازندگان و افزایش تقاضا برای ساخت این نوع مسکن شده است.

اصغری مهرآبادی به واگذاری زمین به سازندگان مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در حالی که تا قبل از دولت نهم سالانه سه هزار و 100 هکتار زمین برای ساخت مسکن در اختیار سازندگان قرار می گرفت این رقم در دولت نهم و دهم به بیش از شش هزار و 100 هکتار رسیده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تا قبل از دولت نهم سالانه در سطح کشور صرفا 10 تا 15 هزار واحد مسکونی ساخته می شد که این آمار هم اکنون به بیش از یک میلیون واحد در سال رسیده است.

مهر آبادی افزود: استان آذربایجان شرقی از برنامه زمان بندی شده طرح ساخت مسکن مهر در آذربایجان شرقی جلوتر است به طوری که از 48 هزار واحد مسکن مهر در استان پی ریزی واحدها به اتمام رسیده و در مراحل اسکلت و سفت کاری و نازک کاری است.

رئیس سازمان مسکن شهرسازی استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه شهرستان آذرشهر جزو چهار شهرستان موفق در اجرای طرح مسکن استان است، افزود: هم اکنون 900 واحد مسکن مهر در این شهرستان در حال احداث است که 130واحد آنها در آبان ماه امسال و 70 واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری به متقاضیان مسکن مهر تحویل داده خواهد شد.