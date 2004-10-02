صادق زيبا كلام : نامزد هاي اصلاح طلبان توانايي كافي را براي اداره كشور در شرايط كنوني ندارند

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: كساني كه اين مسايل را پيگيري مي كنند در اشتباه هستند، مسايلي نظير اينكه جناح ها چه كسي را نامزد مي كنند ، آيا ميرحسين موسوي نامزدي انتخابات را مي پذيرد ، روحانيون مبارز مي خواهند اگر موسوي نيامد كروبي را نامزد كنند ، از سوي ديگر حزب موتلفه و برخي گروه هاي ديگر روي دكتر ولايتي نظر دارند.



وي با اشاره به اينكه اين بحث ها بي فايده و زائد است، گفت: به جاي شايعات و گمانه زني ها در خصوص افراد بحث اساسي و اصلي بايد حول اين محور باشد كه با توجه به شرايطي كه كشور در آن قرار دارد و وضعيتي كه امروز در منطقه وجود دارد و انبوه مشكلات منطقه و شرايط خطيري كه در كنار مرزهاي ما وجود دارد، مساله فعاليت هاي هسته اي و مشكلي كه با اروپا و آمريكا داريم، چه كسي بايد نامزد رياست جمهوري شود كه بتواند در مقابل كوه مشكلات موفق باشد.



زيبا كلام با اشاره به ضرورت توسعه سياسي در كشور، تصريح كرد: بايد فاصله بين رده هاي مختلف نظام را مشخص كنيم تا تعريف مناسبي از توسعه سياسي داشته باشيم و در اين زمينه عقب گرد نكنيم.



اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر كسي در راس قوه مجريه قرار بگيرد كه نتواند در شرايط حساس تصميم گيري هاي مناسب داشته باشد، اين وضع به نفع نظام نخواهد بود.



وي تاكيد كرد: آينده نظام و كشور ايجاب مي كند كه پست رياست جمهوري را كسي به دست گيرد كه از موضع قدرتمندي در كشور برخوردار باشد و در خصوص مشكلات و مسايل كشور راه چاره اي را بينديشد.



زيباكلام اظهار داشت: برخي از گروه هاي جناح چپ و اصلاح طلبان نامزدهايي را معرفي كرده اند كه تجربه گذشته اين افراد نشان مي دهد كه افرادي نيستند كه داراي توانايي هاي كافي براي وضعيت امروز كه ما در آن قرار داريم باشند.



اين استاد دانشگاه اضافه كرد: فردي بايد در نظر گرفته شود كه با توجه به انبوه مشكلاتي كه در كشور با آن مواجه است تجربه گذشته وي نشان داده باشد كه داراي توانايي هاي مديريتي است كه بتواند كشور را سرو سامان دهد.