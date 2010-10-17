طرحهای عمرانی شهر قزوین تا پایان امسال آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونان و مدیران ارشد شهرداری قزوین پیش از ظهر امروز از برخی پروژه های شهرداری بازدید کردند.



در جریان این بازدید پنج ساعته برخی طرح های درحال اجرای شهرداری در مناطق ۱یک و دو بازدید شد و روند اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفت.



در ابتدای این بازدید که از منطقه یک شهرداری آغاز شد، مراحل ترمیم ترانشه و روکش آسفالت اطراف میدان آزادی، خیابان امام خمینی (ره) و مزار شهدا، سرویس بهداشتی در حال احداث و نماد شهری میدان ۲۲ بهمن، اصلاح هندسی تقاطع بلوار میرزا کوچک خان و نسیم شمال، پیاده روسازی و دفع آب های سطحی خیابان مولوی از تقاطع شهید انصاری به سمت جنوب، طرح احداث باغ آخوند، پیاده روسازی خیابان منتظری، کف سازی خیابان شهدا، اصلاح هندسی، نمازخانه و سرویس بهداشتی درحال احداث میدان تهران قدیم مورد بررسی قرارگرفت.



در ادامه این بازدید پروژه های منطقه دو شهرداری قزوین شامل: تقاطع های غیر همسطح ولایت، نادری و چهارراه عمران، نماد شهری میدان مینودر، سرویسهای بهداشتی احداث شده در خیابان فردوسی، فرهنگسرای هشت بهشت، بازار روز میدان مادر، روکش آسفالت خیابانهای فلسطین و رسالت، پیاده روسازی خیابان خیام و اصلاح هندسی تقاطع عدل و بلوار مدرس بازدید شد.



مسعود نصرتی، شهردار قزوین در جریان این بازدید با مثبت ارزیابی کردن روند اجرای طرح های یاد شده تصریح کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از این طرح ها به پایان رسیده و باقیمانده آن نیز که در حال حاضر در دست اجرا ست تا پایان سال جاری آماده بهره برداری می شود.

بازدید از طرح های منطقه 3 شهرداری قزوین نیز هفته آینده با حضور مدیران و معاونان شهری انجام خواهد شد.