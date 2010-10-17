پزشکی قانونی سالانه 3 میلیون ارباب رجوع دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید داوودآبادی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان اظهارداشت: پزشکی قانونی به دلیل نوع کار یکی از مهمترین مراجع در راستای تعیین تکلیف پرونده های قضایی در کشور است.

وی افزود: این سازمان تخصصی تنها با هدف احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت می کند و کار در این سازمان به دلیل نوع کار یکی از سختترین حوزه های کاری است.

معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی گفت: هم اکنون سالانه بیش از سه میلیون نفر ارباب رجوع به صورت سالانه به این سازمان مراجعه می کند و هر روز بر تعداد مراجعه کنندگان پزشک قانونی افزوده می شود.

این مسئول گفت: طبق آمار یک سوم پرونده های قضایی با صدور کارشناسی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرند.

داوود آبادی از فعالیت 360 مرکز پزشکی قانونی در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون در چهار مرکز کشور آزمایشگاههای با امکانات روز دنیا در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

وی همچنین کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات پزشکی قانونی دانست.

در این جلسه از زحمات فریبرز آیتی مدیرکل سابق پزشکی قانونی کرمان تقدیر و عباس آمیان به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی کرمان معرفی شد.