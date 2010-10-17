شاخص کل بورس تهران 138 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روزکاری معاملات هفته در حالی به پایان رسید که فعالان بازار سرمایه 121 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 601 میلیارد و 558 میلیون ریال معامله کردند.

در این روز سهامداران در 10هزار و 457 بار معامله 121 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 601 میلیارد و 558 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند، همچنین ارزش بازار سهام به 854 هزار و 448 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 6هزار و 515 میلیارد ریال معادل 76/0 درصد رشد داشت.

در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 25 مهر‌ماه جاری شاخص کل با 138 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 111 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 12 واحدی در عدد 1060 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 904 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 24 مهرماه امسال 218 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 125 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 114 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 191 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 49 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 97 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 24 مهرماه در عدد 13 هزار و 584 واحد متوقف شد.