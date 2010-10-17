توضیحات رامین درباره انتخابات نماینده مدیران مسئول در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات برای تعیین نماینده مدیران مسئول در مطبوعات که قرار بود بعدازظهر امروز در تالار وحدت برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد و به دور دوم کشیده شد.

محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با اشاره به حضوربسیار کمرنگ مدیران مسئول مطبوعات در این انتخابات ابراز امیدواری کرد در دور دوم استقبال درخوری از این انتخابات صورت گیرد و گفت: امیدوارم عزیزانی که توفیق پیدا نکردند به جمع ما بیایند هر جا هستند سلامت و سربلند باشند.

وی با یادآوری برگزار نشدن تمامی 12 دوره قبلی این انتخابات گفت: همیشه انتخابات نماینده مدیران مسئول به دور دوم موکول شده و ظاهرا امسال هم در ادامه همان روند حرکت می کنیم و از حضور 1460 مدیر مسئول مطبوعات بهره مند نخواهیم شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با توجه به برگزاری دوره دوازدهم انتخابات که در تاریخ 87.10.11 برگزار شد دوره سیزدهم باید تا تاریخ 89.10.10 برگزار شود.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر ارشاد یا نماینده تام الاختیار او، یکی از نمایندگان مجلس ، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، یکی از مدیران مسئول مطبوعات، یکی از استادان حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای این هیئت را تشکیل می‌دهند.

رامین افزود: در تمامی دوره های قبل انتخاب نماینده مدیران مسئول جزو اولین گزینه ها برای حضور در هیئت نظارت بود اما امسال مجلس شورای اسلامی به هر دلیل نماینده خود ش را زودتر (چهارشنبه هفته گذشته) معرفی کرد و الان ما با دو مسئله مواجه هستیم.

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در توضیح این مورد افزود: چون هنوز دوره دوازدهم این هیئت تمام نشده نماینده مجلس در هیئت نظارت همچنان آقای کامران است اما با یک سوءتعبیر یا سوء تفاهمی که ممکن است پیش آمده باشد آقای کامران که می‌بایست در جلسه امروز می بود شاید به خاطر انتخاب نماینده جدید مجلس بر هیئت نظارت ، به جلسه امروز نیامده است. از طرفی دیگر تا زمانی که رئیس دستگاه مربوطه یعنی مجلس نماینده خود را کتبا به وزیر ارشاد اعلام و معرفی نکند وزارت ارشاد نمی تواند از نماینده جدید آن دستگاه دعوت به عمل آورد.

وی گفت: در واقع ما الان از یک دستگاه دو نماینده داریم و از دستگاه دیگر هیچ نماینده ای نداریم.

رامین در ادامه به روند ثبت نام انتخابات اخیر اشاره کرد و افزود: 16 نفر از مدیران مسئول مدارکشان را ارسال کرده بودند. مدارک یک نفر ناقص بود و دیرهنگام به ما رسید و با اینکه نامش را در فهرست نامزدهای انتخابات اعلام کردیم عملا امکان مشارکت او در انتخابات میسر نشد. یکی دیگر از نامزدهای محترم (آقای وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار) اعلام انصراف کردند که ما هم دلایلش را پرس و جو نکردیم . از افراد باقیمانده نیز 4 نفر به احراز صلاحیت نرسیدند و از دور انتخابات خارج شدند و با این اوصاف 11 نفر در دوره سیزدهم انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات مشارکت می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: دور دوم انتخابات دو هفته بعد انجام می شود که احتمالا در میانه برپایی نمایشگاه مطبوعات خواهد بود که اکثر مدیران مسئول مطبوعات هم حضور خواهند داشت.

پیش از سخنان رامین، احسان قاضی زاده مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به روند طی شده برای برپایی انتخابات اخیر گفت: ما از شهریورماه ثبت نام را شروع کردیم طبق قانون در 4 نوبت (30 و 31 شهریور و 3 و 4 مهر) اطلاعیه مربوط به این ثبت نام را در شش روزنامه کثیرالانتشار کشور چاپ کردیم و تکالیف قانونی خودمان را در موعد مقرر انجام دادیم.

وی افزود: پس از این اعلام، 16 نفر ثبت نام کردند و کمیته مشترکی تشکیل و صلاحیت 11 نفر تایید شد اما از آنجا که بر اساس قانون می بایست نصف به اضافه 1 مدیران مسئول تعداد کل مطبوعات در حال انتشار کشور در انتخابات شرکت کنند و در واقع باید از 2900 متبوعه در حال انتشار قریب به 1460 مدیر مسئول در این انتخابات حاضر شوند انتخابات امروز برگزار نمی شود و به دور دوم موکول می شود.

قاضی زاده اضافه کرد: دور دوم انتخابات حداقل 15 روز دیگر یعنی یکشنبه دو هفته آینده با حضور تعداد اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر دور دوم انتخابات مذکور حتی در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار خواهد شد.