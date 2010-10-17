به گزارش مهر از امپایر آنلاین سوانک که برای معرفی فیلم جدید خود " محکومیت" مهمان جشنواره لندن است هر گونه احتمال ایفای نقش در فیلم جدید کارپنتر با عنوان " فنگ لند" را منتفی دانست.



" فنگ لند" نسخه‌ای تازه از ماجراهای دراکولا خون آشام مشهور ادبیات گوتیک و سینماست که داستان آن در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 رخ می‌دهد.به این ترتیب کارپنتر که روی حضور سوانک در نقش اول زن این فیلم حسابی ویژه باز کرده بود باید به دنبال بازیگر دیگری برای این نقش باشد.



از ماه ژوئن گذشته ( خرداد) که نام و داستان پروژه جدید جان کارپنتر بر سر زبان‌ها افتاد از هیلاری سوانک به عنوان گزینه اصلی بازی در این فیلم نام برده می‌شد.اما خود سوانک تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده بود.



در کارنامه بازیگری هیلاری سوانک بازی در فیلم هایی چون " عزیز میلیون دلاری " ، " پسرها گریه نمی کنند " ، " بی خوابی" ، " آملیا" و " کوکب سیاه" دیده می‌شود.

