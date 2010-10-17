بروجرد عنوان اول اهدای عضو در لرستان را در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، محسن صیرفی در مراسم بزرگداشت نوجوان 16 ساله بروجردی که دچار مرگ مغزی شده و اعضای بدن خود را اهدا کرده بود، اظهار داشت: خوشبختانه در طول سالهای اخیر نمونه های متعددی از اهدای عضو در این شهرستان وجود داشته است.

وی تصریح کرد: اعضایی که مشمول پیوند اعضا می شوند شامل قلب، کلیه، کبد، ریه ها و قرنیه هاست.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد همچنین از روند تصادفات رانندگی در بروجرد انتقاد کرد و گفت: محور بروجرد - اشترینان یکی از خطرناک ترین محورهای بروجرد است.

صیرفی خواستار رسیدگی به وضعیت این محور شد و بیان داشت: روزانه به طور میانگین یک نفر در این محور کشته می شود که باید هر چه سریعتر چاره ای جدی در این زمینه اندیشیده شود.

مسئول امور بیماریهای خاص شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: تاکنون 460 نفر از همشهریان بروجردی اقدام به گرفتن کارت اهدا عضو کرده اند.

اکرم یاراحمدی ادامه داد: 80 درصد این افراد از قشر جوان و زیر 30 سال هستند.

همچنین در این مراسم معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از خانواده مسعود چگنی به خاطر اهدای اعضای این بیمار مرگ مغزی تقدیر کرد و گفت: تصمیم گیری در خصوص اینگونه امور از طرف خانواده ها سخت است ولی خانواده ها باید بدانند که ارزشهای زیادی در این اهدا عضو نهفته است.