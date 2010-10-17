  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

مهاجرت معکوس در استان زنجان وارد فاز اجرایی شده است

مهاجرت معکوس در استان زنجان وارد فاز اجرایی شده است

زنجان - خبرگزاری مهر : معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: در حال حاضر مهاجرت معکوس در استان وارد فاز اجرایی شده و این امر مستلزم حمایت و همکاری هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه پنج شنبه در جلسه کمیته مهاجرت معکوس با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت معکوس وارد فاز اجرایی شده است، مسئولان ذیربط را برای حمایت بیشتر از این طرح دعوت کرد. 
  
رفیعی خاطر نشان کرد: دولت دهم با اعمال سیاست هایی روستاییان ساکن در شهر را برای مهاجرت معکوس و زندگی در روستاهای خود تشویق کرده است که تحقق آن احیا و رونق بخشی وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاها را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته در خصوص آیین نامه اجرایی مهاجرت معکوس، تمام ادارات و سازمان های دولتی در استان مکلف به همکاری لازم جهت اجرای این آیین نامه هستند.

معاون عمرانی استاندار زنجان اظهار داشت: ظرف مدت یک هفته باید زمین های مشخص شده از سوی منابع طبیعی در روستاهای هدف استان به بنیاد مسکن واگذار شود تا روند اجرایی شدن این طرح به موقع انجام گیرد.

رفیعی، با بیان اینکه مسئولیت حسن اجرای آیین نامه طرح مهاجرت معکوس در استان بر عهده دفتر امور روستایی استانداری است، یادآورشد: فرمانداری، بخشداری، دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان مکلف به همکاری لازم با دفتر امور روستایی جهت تحقق این اهداف هستند.

وی خاطر نشان کرد: در طرح مهاجرت معکوس، روستاهایی مورد هدف این طرح قرار گرفته اند که امکان ادامه حیات و توسعه در سال های آینده برای آنها فراهم باشد.

رفیعی گفت: آیین نامه اجرایی پس از تصویب شورای مسکن استان که به ریاست استاندار  تشکیل می شود به تمامی دستگاه های ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 1172856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها