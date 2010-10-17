مهاجرت معکوس در استان زنجان وارد فاز اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه پنج شنبه در جلسه کمیته مهاجرت معکوس با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت معکوس وارد فاز اجرایی شده است، مسئولان ذیربط را برای حمایت بیشتر از این طرح دعوت کرد.



رفیعی خاطر نشان کرد: دولت دهم با اعمال سیاست هایی روستاییان ساکن در شهر را برای مهاجرت معکوس و زندگی در روستاهای خود تشویق کرده است که تحقق آن احیا و رونق بخشی وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاها را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته در خصوص آیین نامه اجرایی مهاجرت معکوس، تمام ادارات و سازمان های دولتی در استان مکلف به همکاری لازم جهت اجرای این آیین نامه هستند.

معاون عمرانی استاندار زنجان اظهار داشت: ظرف مدت یک هفته باید زمین های مشخص شده از سوی منابع طبیعی در روستاهای هدف استان به بنیاد مسکن واگذار شود تا روند اجرایی شدن این طرح به موقع انجام گیرد.

رفیعی، با بیان اینکه مسئولیت حسن اجرای آیین نامه طرح مهاجرت معکوس در استان بر عهده دفتر امور روستایی استانداری است، یادآورشد: فرمانداری، بخشداری، دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان مکلف به همکاری لازم با دفتر امور روستایی جهت تحقق این اهداف هستند.

وی خاطر نشان کرد: در طرح مهاجرت معکوس، روستاهایی مورد هدف این طرح قرار گرفته اند که امکان ادامه حیات و توسعه در سال های آینده برای آنها فراهم باشد.

رفیعی گفت: آیین نامه اجرایی پس از تصویب شورای مسکن استان که به ریاست استاندار تشکیل می شود به تمامی دستگاه های ذی ربط ابلاغ خواهد شد.