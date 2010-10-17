  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

مالکی فردا وارد تهران می شود

مالکی فردا وارد تهران می شود

نخست وزیر عراق به منظور رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه ای صبح فردا دوشنبه وارد تهران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نوری المالکی نخست وزیر عراق و گزینه نخست تصدی مجدد این پست در دولت جدید عراق است که فردا برای رایزنی پیرامون مسائل دوجانبه در راس هیئتی به تهران سفر می کند.

مراسم استقبال رسمی از مالکی با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

مالکی در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هدف از این سفر بررسی مسائل مهم دوجانبه و منطقه ای است.

مالکی درحال حاضر برای دیدار با مقامات اردنی در امان بسر می برد .

کد مطلب 1172860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها