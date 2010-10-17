مالکی فردا وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نوری المالکی نخست وزیر عراق و گزینه نخست تصدی مجدد این پست در دولت جدید عراق است که فردا برای رایزنی پیرامون مسائل دوجانبه در راس هیئتی به تهران سفر می کند.

مراسم استقبال رسمی از مالکی با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

مالکی در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هدف از این سفر بررسی مسائل مهم دوجانبه و منطقه ای است.

مالکی درحال حاضر برای دیدار با مقامات اردنی در امان بسر می برد .