تصادف خونین در اتوبان زنجان هفت کشته و مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران پلیس راه محور "زنجان - قزوین" قبل از ظهر یکشنبه از برخورد شدید یک دستگاه سواری پیکان با یک دستگاه تاکسی در کیلومتر 12 این محور مطلع و بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران با حضور در محل با صحنه دلخراشی مواجه ، که در این حادثه یک دستگاه سواری پیکان به رانندگی "حسین – رحیمی" به علت انحراف به چپ و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به شدت با یک دستگاه تاکسی برخورد کرده است.

سرهنگ رشتیانی افزود: متاسفانه در این حادثه چهار نفر از سرنشینان این دو خودرو نیز جان خود را از دست دادند.

وی گفت : در این حادثه دلخراش سه نفر از سرنشینان این دو خودرو مجروح که جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در محورهای مواصلاتی استان در روز گذشته سه حادثه دیگر رانندگی به وقوع پیوست.

سرهنگ رشتیانی افزود: در این حوادث نیز چهار نفر از هموطنان مجروح که جهت مداوا به مراکز درمانی اعزام شدند.