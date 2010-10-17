خدمت بی منت در سرلوحه کارهای دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید محمد حسینی بعد از ظهر یکشنبه در سفر استانی هیئت دولت به استان اردبیل در شورای اداری شهرستان نمین اظهار داشت: افتخار بزرگ این دولت مردمی بودن آن است.

وی افزود: امروز علاوه بر توجه به مسایل کلان کشور همچون راه سازی، اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و کشاورزی و دیگر اقدامات اساسی، رسیدگی به مسایلی فردی نیز برای دولتمردان بسیار مهم و لازم الاجرا است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: حضور مسئولان و مدیران در روستاها و شهرها و در میان مردم همه نقاط کشور موجب ایجاد تقویت روحی مردم در اجرای کارهایشان می شود و این همان هدفی است که همه ما باید به دنبال آن باشیم.

وی سفرهای استانی را در این راستا و تحقق شعار عدالت محوری دولت عنوان کرد و ابراز داشت: بار اصلی اجرایی و حل مشکلات بر عهده مدیرانی است که در میان مردم حضور می یابند و مشکلات اساسی شان را حل می کنند.

حسینی اضافه کرد: این حضور در مناطق دورافتاده،‌ شهرها و استانهای کشور و آشنایی با کمبودها و مشکلات مردم موجب آگاهی و اطمینان در تصمیم گیری های سریعتر و آسان تر و توزیع و تقسیم عادلانه تر و دلگرمی و رضایت مردم است.

وی همچنین با اشاره به توفیقات سفر اخیر رییس جمهور به لبنان خاطر نشان کرد: آنچه در استقبال از ریاست جمهوری در لبنان اتفاق افتاد، تاریخی و بی سابقه بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: امروز از احمدی‌نژاد به عنوان یک مسلمان ایرانی تجلیل می‌شود و ریاست جمهور امروز نماینده ملت ایران است و این استقبال مایه افتخار و مباهات است.

وی خاطرنشان کرد: این محبوبیت، شور و هیجان مردم لبنان در استقبال از رئیس جمهور از برکات مکتب عصمت و طهارت است و پیوند با اهل بیت (ع) عزت و عظمت ایرانیان را تضمین کرده است.

حسینی در پایان با بیان اینکه رییس جمهور نگاه ویژه ای به اردبیل دارد یاد آور شد: رییس جمهور تاکید ویژه ای بر افزایش خدمت رسانی به اردبیل دارد.