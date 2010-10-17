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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

لاریجانی در گفتگو با مهر:

میان مرجعیت و رهبری فاصله نیست / ولایت فقیه میوه درخت مرجعیت است

میان مرجعیت و رهبری فاصله نیست / ولایت فقیه میوه درخت مرجعیت است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: میان مرجعیت و ولایت فقیه هیچ فاصله ای به لحاظ علمی و عملی وجود ندارد و در واقع ولایت فقیه میوه درخت مرجعیت است.

دکتر علی لاریجانی در رابطه با سفر مقام معظم رهبری به قم و در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "این سفر تاریخی تا چه اندازه تلاش انحرافی عده ای برای القای فاصله میان مرجعیت و ولایت فقیه را خنثی می کند" گفت: در زمینه بحث ارتباط ولایت فقیه با مرجعیت دو قسم سخن مطرح می شود که عده ای در خارج، مدعی مورد قبول بودن مرجعیت هستند اما می گویند که ولایت فقیه را قبول ندارند . عده ای نیز در داخل هستند که می گویند ولایت فقیه را قبول داشته و مرجعیت را قبول ندارند که هر دو این سخنان دچار اشکال است.

وی حرکت اصیل روحانیت را برگرفته از مکتب اسلام دانست و گفت: ما نهادی جدای از روحانیت نداریم و اینکه گفته شود صرفا مرجعیت را قبول دارند یا صرفا ولایت فقیه را ، قابل پذیرش نیست.

وی گفت: ولایت فقیه نتیجه تحقیقات تئوریک بزرگان در حوزه دینی بوده و هم مرجعیت و هم ولایت فقیه هر دو مبنای عمل هستند.

وی گفت: به لحاظ تئوریک این دو از هم جدا نبوده و از لحاظ عملی نیز جدایی میان آنها وجود ندارد.

کد مطلب 1172865

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