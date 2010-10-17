به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که پس از پیروزی در شهرآورد تهران خود را برای حضور در رقابتهای جام حذفی آماده می کند، عصر امروز یکشنبه تمریناتش را در زمین مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار کرد.

در این تمرین که با حضور کلیه بازیکنان برگزار شد، میلاد میداودی با تاخیر خود را به کادر فنی معرفی کرد و به همراه بیژن کوشکی به تمرینات اختصاصی پرداخت. فرهاد مجیدی به علت مصدومیت جزیی که داشت با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شد.

مجتبی جباری بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال که در شهرآورد شصت و نهم پاس گل پیروزی آبی پوشان را به فرهاد مجیدی داد در این تمرین علاوه بر شرکت در کارهای گروهی، دقایقی نیز به طور اختصاصی تمرین کرد.

ناصرحجازی نیز در تمرین امروز آبی پوشان حضور پیدا کرد و دقایقی نیز با اعضای کادر فنی و برخی بازیکنان استقلال گفتگو کرد.

وحید طالب لو که در تمرین روز شنبه غایب بود امروز و پس از نشستی که با علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال داشت، یکی از خوب های تمرین بود و هنگام زدن ضربات پنالتی موفق عمل کرد و در زدن ضربات ایستگاهی نیز همبازیانش را ناکام گذاشت.

در این تمرین محمد محمدی دروازه بان استقلال در شهرآورد تهران، دچار مصدومیت از ناحیه انگشت شد و به ناچار زمین را ترک کرد. هنوز میزان مصدومیت این بازیکن مشخص نیست.

تیم فوتبال استقلال خود را برای برگزاری دیدار با پاس همدان در چارچوب رقابتهای جام حذفی آماده می کند و به همین خاطر بازیکنان این تیم امروز تمرین زدن ضربات پنالتی کردند. آبی پوشان برای بازی روز سه شنبه، ساعت 10 صبح روز دوشنبه راهی همدان خواهند شد.