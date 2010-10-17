اولیاء و مسئولان مدارس باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سهیل الهویی ظهر یکشنبه در مراسم نواختن زنگ پیوند اولیاء و مربیان در مدرسه ابتدایی تفویضی زنجان با بیان اینکه والدین و اولیاء و مربیان، بال پرواز برای صعود دانش آموزان به قله های رفیع افتخار هستند، ابراز کرد: هفته پیوند اولیاء و مربیان، بیانگر نیاز متقابل این دو نهاد به یکدیگر برای تربیت نسلی فعال و پویا است.

وی افزود: باید با فرصت دادن به دانش آموزان، شرایط را برای بروز استعداد آنها فراهم کرد چرا که با پرورش صحیح نسل جدید می توان شاهد رشد افرادی همچون شهید مطهری در جامعه بود.

معاون روابط بین الملل و مدارس خارج از کشور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اولیاء مدارس باید والدین دانش آموزان را مورد تکریم قرار دهند، افزود: معلمان نیز حقی بر گردن اولیاء دارند که خانواده ها باید نسبت به ادای آن، جدیت داشته باشند.

الهویی تاکید کرد: پیوند اولیاء و مربیان به عنوان یک ضرورت عقلی و بشری، نیاز سیستم آموزشی کشور است و باید این نکته مد نظر مسئولان قرار گیرد.

معاون روابط بین الملل و مدارس خارج از کشور وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال زنگ پیوند اولیا و مربیان بصورت همزمان در سطح 146 کشور دارای مدارس ایرانی در سطح جهان به صدا در آمد.



الهویی به ضرورت ارتقای رابطه والدین با معلمان و مربیان در مدارس اشاره کرد و افزود: افزایش ارتباط و هماهنگی اولیا و مربیان با یکدیگر زمینه ساز تربیت فرزندانی متعهد، ولایتمدار و پیرو رهبری خواهد شد.



وی، پیوند اولیا و مربیان را یک ضرورت عقلی، شرعی و عرفی دانست و یادآورشد: اولیاء و مربیان دو بال پرواز و صعود برای دانش آموزان هستند که باید شرایط ارتقای سطح علمی و برآورده شدن نیاز آنان را فراهم سازند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه اولیاء و مربیان، دو بال پرواز دانش آموزان به سوی کمال به حساب می آیند گفت: ضرورت هماهنگی این دو نهاد برای تربیت کودکان و دانش آموزان بر هیچکس پوشیده نیست.

امیر نظری افزود: شورای انجمن اولیاء و مربیان به عنوان یکی از ارکان اصلی مدرسه، نقش بسیار مهمی در تربیت نسلی بالنده دارد و باید تلاش نمود تا ارتباط خانه و مدرسه بیش از گذشته تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه اولیاء و مربیان باید هماهنگ با یکدیگر عمل نمایند ادامه داد: هفته پیوند اولیاء و مربیان، زمینه ساز رشد همه جانبه دانش آموزان خواهد بود.