  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

مانور آمادگی نیروهای امداد شرکت گاز استان قزوین برگزار شد

مانور آمادگی نیروهای امداد شرکت گاز استان قزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مانور آمادگی واکنش در شرایط اضطراری نیروهای امداد اداره گاز ناحیه قزوین با نظارت امور بهداشت،ایمنی و محیط زیست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این مانور عصر یکشنبه با هدف ارزیابی وسنجش میزان آمادگی افراد در رویارویی با پیش آمدهای طبیعی و غیرمترقبه  اجرا شد و نکاتی از جمله: رعایت کلیه اصول فنی وHSE ، هماهنگی بین واحدهای عمل کننده، میزان آشنائی افراد با شبکه و توانایی آنها در پیداکردن شیرهای مربوطه جهت قطع جریان گاز، آمادگی واحدهای تعمیرات و ابزاردقیق جهت انتقال تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه، توانائی افراد درمهار فوران گاز و راه اندازی مجدد ایستگاه های تقلیل فشاردر مواقع بحران و شرایط اضطراری مورد سنجش قرار گرفت.

علی حجتی پور، رئیس امور HSE شرکت گاز در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در برگزاری این مانور نتایج قابل توجهی در زمینه های کارآمدی دستورالعمل ها و روش ها، تجهیزات و امکانات، آمادگی نیروی انسانی در حوزه های تجهیزات ارتباطی، تجهیزات ایمنی، سازماندهی یکپارچه اقدامات بین واحدها، کنترل خسارات و کاهش مخاطرات به دست آمد.
 
وی خاطرنشان کرد: این روند میان سایر اداره های گاز سطح استان به نوبت ادامه دارد و قبل از شروع فصل سرما توان و آمادگی کلیه نیروهای امداد شرکت گاز استان قزوین مورد سنجش قرار می گیرد.
 
در این رزمایش که به همت مسئولان بهره برداری  و همکاری امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان قزوین برگزار شد واحدهای مختلف بهره برداری حضوری فعال داشتند.
  
 
کد مطلب 1172874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها