مانور آمادگی نیروهای امداد شرکت گاز استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این مانور عصر یکشنبه با هدف ارزیابی وسنجش میزان آمادگی افراد در رویارویی با پیش آمدهای طبیعی و غیرمترقبه اجرا شد و نکاتی از جمله: رعایت کلیه اصول فنی وHSE ، هماهنگی بین واحدهای عمل کننده، میزان آشنائی افراد با شبکه و توانایی آنها در پیداکردن شیرهای مربوطه جهت قطع جریان گاز، آمادگی واحدهای تعمیرات و ابزاردقیق جهت انتقال تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه، توانائی افراد درمهار فوران گاز و راه اندازی مجدد ایستگاه های تقلیل فشاردر مواقع بحران و شرایط اضطراری مورد سنجش قرار گرفت.

علی حجتی پور، رئیس امور HSE شرکت گاز در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در برگزاری این مانور نتایج قابل توجهی در زمینه های کارآمدی دستورالعمل ها و روش ها، تجهیزات و امکانات، آمادگی نیروی انسانی در حوزه های تجهیزات ارتباطی، تجهیزات ایمنی، سازماندهی یکپارچه اقدامات بین واحدها، کنترل خسارات و کاهش مخاطرات به دست آمد.

وی خاطرنشان کرد: این روند میان سایر اداره های گاز سطح استان به نوبت ادامه دارد و قبل از شروع فصل سرما توان و آمادگی کلیه نیروهای امداد شرکت گاز استان قزوین مورد سنجش قرار می گیرد.

در این رزمایش که به همت مسئولان بهره برداری و همکاری امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان قزوین برگزار شد واحدهای مختلف بهره برداری حضوری فعال داشتند.



