تصادفات در اصفهان 12 درصد کاهش یافت

حسن کرمی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه افزود: تصادف، سرقت، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و جرایم مالی و اقتصادی پنج جرم نخست در استان اصفهان است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: سرقت با 31 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، 24 درصد از جرایم استان را تشکیل میدهد.
مفاسد اجتماعی 18 درصد افزایش یافته است
کرمی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، مفاسد اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش، نزاع و درگیری 9 درصد رشد و جرایم مالی و اقتصادی نیز 15 درصد افزایش داشته است.
ویبا اشاره به اینکه شاهینشهر به نسبت جمیعت خود رتبه نخست ارتکاب به جرم را در استان اصفهان دارد ادامه داد: از هر یک هزار نفر جمیعت شاهینشهر، 24 نفر مرتکب جرم میشوند.
وی ادامه داد: اصفهان پس از شاهین شهر با 16 درصد و نایین با 15 درصد رتبههای دوم و سوم ارتکاب به جرم را دارند.
کرمی همچنین فریدونشهر، سمیرم، فلاورجان، فریدن و اردستان را پنج شهر کم جرم استان دانست.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه جرایم خشن در سطح استان کنترل شده است خاطر نشان کرد: این جرایم در نیمه نخست سال جاری کنترل و افزایشی در قابل مشاهده نیست چنانچه همان 12 مورد باقی مانده است.
کشفیات مواد مخدر در اصفهان 20 درصد کاهش داشته است
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین ادامه داد: کشفیات مواد مخدر در 6 ماهه اول سال جاری 20 درصد کاهش داشته چنانچه این آمار از 15 تن سال گذشته به 12 تن رسیده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از استانها درصد کشتهشدگان در تصادفات جادهای افزایش داشته اما در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 2/3 درصد کاهش داشته است.
کرمی با اشاره به اجرای طرحی در 24 ساعت آینده با عنوان شکوه حجاب در اصفهان، خاطر نشان کرد: بستههایی در میان مردم توزیع میشود حاوی چند نامه از شخصیتهای فرهنگی جهان، DVD حاوی راهکارهای حجاب و کارت تذکر محترمانه است.
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