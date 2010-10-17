تصادفات در اصفهان 12 درصد کاهش یافت

حسن کرمی ظهر یک‌شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه افزود: تصادف، سرقت، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و جرایم مالی و اقتصادی پنج جرم نخست در استان اصفهان است .

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: سرقت با 31 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، 24 درصد از جرایم استان را تشکیل می‌دهد .

مفاسد اجتماعی 18 درصد افزایش یافته است

کرمی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، مفاسد اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش، نزاع و درگیری 9 درصد رشد و جرایم مالی و اقتصادی نیز 15 درصد افزایش داشته است .

ویبا اشاره به اینکه شاهین‌شهر به نسبت جمیعت خود رتبه نخست ارتکاب به جرم را در استان اصفهان دارد ادامه داد: از هر یک هزار نفر جمیعت شاهین‌شهر، 24 نفر مرتکب جرم می‌شوند .

وی ادامه داد: اصفهان پس از شاهین شهر با 16 درصد و نایین با 15 درصد رتبه‌های دوم و سوم ارتکاب به جرم را دارند .

کرمی همچنین فریدون‌شهر، سمیرم، فلاورجان، فریدن و اردستان را پنج شهر کم جرم استان دانست .

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه جرایم خشن در سطح استان کنترل شده است خاطر نشان کرد: این جرایم در نیمه نخست سال جاری کنترل و افزایشی در قابل مشاهده نیست چنانچه همان 12 مورد باقی مانده است .

کشفیات مواد مخدر در اصفهان 20 درصد کاهش داشته است

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین ادامه داد: کشفیات مواد مخدر در 6 ماهه اول سال جاری 20 درصد کاهش داشته چنانچه این آمار از 15 تن سال گذشته به 12 تن رسیده است .

وی افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌ها درصد کشته‌شدگان در تصادفات جاده‌ای افزایش داشته اما در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 2/3 درصد کاهش داشته است .