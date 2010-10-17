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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

پس از اخراج از پرسپولیس/

شیث رضایی سوم آبان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌رود

شیث رضایی سوم آبان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌رود

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شیث رضایی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس را به دلیل حوادث شهرآورد تهران احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، شیث رضایی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس برای پاره ای توضیحات پیرامون رفتار و اظهارات خود در شهرآورد شصت و نهم می بایست روز دوشنبه 3 آبان ماه جاری در کمیته انضباطی حاضر شود.

کاپیتان دوم تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شده است که روز شنبه از سوی علی دایی از حضور در تمرینات سرخپوشان محروم شد و در اختیار باشگاه قرار گرفت.

شهرآورد شصت و نهم تیم های استقلال و پرسپولیس روز جمعه گذشته با برتری یک بر صفر تیم فوتبال استقلال به پایان رسید.

کد مطلب 1172880

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