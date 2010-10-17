40 گروه بازرسی بر قیمت کالاها در لرستان نظارت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت اله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: با نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برخی افراد سودجو قصد سیاه نمایی در بازار مصرف را دارند و با احتکار کالاها و موادغذایی نسبت به افزایش قیمت کالاهای موردنیاز مردم اقدام کرده اند.

وی ادامه داد: به همین منظور گشتهای مشترک و گروههای بازرسی فعالیت خود را جهت تنظیم بازار آغاز کرده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: در گشت مشترکی که با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان برگزار شد برخی از واحدهای صنفی و عمده فروشان شهر خرم آباد بازرسی و با افراد متخلف به شدت برخورد شد.

بیرانوند یادآور شد: تمامی عمده فروشان سطح شهرهای استان نیز موظف شده که موجودی انبار خود را جهت جلوگیری از احتکار به معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی لرستان اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، ارائه ندادن فاکتور و عرضه خارج از شبکه با متخلفان به شدت برخورد می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: همچنین در راستای طرح تحول و ضرورت اعمال نظارت پیشگیرانه به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها این سازمان برخورد با تخلفات عرضه کنندگان عمده و خرده فروشی محصولات فولادی در بازار را به طور جدی پیگیری می کند.

بیرانوند بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت محصولات فولادی طی هفته های اخیر و بروز مشکلات برای مصرف کنندگان، تشدید روند برنامه های نظارتی و کنترلی ویژه این سازمان مبنی بر افزایش غیرمنطقی قیمتها، فرآیند نظارت و کنترل بازار و برخورد با تخلفات احتمالی عرضه کنندگان این کالا از اهم برنامه های نظارت این سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: با تمرکز همه جانبه نیروهای بازرسی سازمان در بازار به منظور رصد قیمت کالاهای مورد هدف، شناسایی عوامل سودجو و ایجاد ثبات در بازار، بازرسی از واحدهای عمده و خرده فروشی عرضه کنندگان محصولات فولادی در استان تشدید می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: بازرسان سازمان بازرگانی در سراسر استان به صورت مداوم در حال رصد و بررسی قیمت و نظارت بر نحوه چگونگی نگهداری آهن آلات بوده و در صورت بروز هرگونه تخطی با واحدهای متخلف برابر مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.