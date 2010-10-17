استاندارد تولیدات صنعتی در کشور اجباری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر کاظمی عصر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز استاندارد گفت: از تیرماه سال آینده تمام کالاهای تولیدی صنعتی مشمول استاندارد اجباری می شوند و در غیر این صورت حق توزیع کالا را نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب 24 قلم کالا مشمول استاندار اجباری بود بیان کرد: در حال حاضر 620 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری هستند.

کاظمی با اشاره به اینکه بشریت مخاطب استاندارد است، اظهار داشت : این نشان دهنده ویژگی منحصر به فرد استاندارد است.

وی یادآور شد: برای حفظ بازارهای داخلی و خارجی چاره ای نیست مگر به سمت تولید کالای با کیفیت و در شان ایرام تولید کنیم .

کاظمی در راستای اجرای قانون هدفمندی گفت: نظام تعرفه ای دیگر پاسخگو نیست.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد بااشاره به اینکه موسسه استاندارد مدیریت در واردات انجام داده تصریح کرد: بر این اساس کالای بی کیفیت خارجی برای رقابت و ایجاد با کالای داخلی مشکل برای تولید کننده ، وارد نمی شود.

وی با بیان اینکه استانداردها را برای واردات محکم می کنیم افزود: نمی گذاریم سرمایه ملی در کشور مورد آماج کالای خارجی قرار گیرد و این به معنی بستن درها نیست.

کاظمی با اشاره به اینکه برای انجام این کار امکانات استاندارد بسیار محدود است گفت: در سال های گذشته سیاست سازمان استاندارد حرکت به سوی بخش خصوصی و واگذاری امور مردم به مردم بوده است.

وی از فعالیت هزار و 200 آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد در سراسر کشور خبر داد و یادآور شد: 90 شرکت نظارت بر صادرات و واردات فعالیت های تصدی گری استاندراد را انجام می دهند و این نظارت بهتر از زمانی صورت می گیرد که سازمان مستقیم بر امور دخالت داشت.

کاظمی افزود: آزمایشگاه های سازمان استاندارد به عنوان مراکز مرجع فعالیت کرده و در موارد لزوم به اعمال نظر می پردازند.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد در ظاهر به عنوان سازمان نظارتی و حاکمیتی است خاطرنشان کرد: اما سازمان به دنبال این است که با تعامل ، آموزش و راهنمایی بتواند سیاستها را پیاده کند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد ، استاندارد را نقطه اتکا نظام برای کنترل کیفیت و ارتقای سطح دانش دانست و اظهار داشت: درصد شمولیت واحدهای تولیدی کشور که استاندارد اجباری دارند 70 درصد بوده و این آمار در مازندران 91 درصد است.