بازار تاریخی اردبیل گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حمید بقایی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از بازار تاریخی اردبیل اظهار داشت: این اقدام با رعایت تمامی تمهیدات لازم و براساس موازین اصولی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه گازرسانی به این بازار با مشارکت بازاریان و اداره کل میراث فرهنگی‌ استان اردبیل محقق خواهد شد، افزود: ایجاد لوله‌ کشی گاز به این بازار به درخواست مردم، کسبه و بازاریان صورت خواهد گرفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بازدید از این بازار تاریخی از صنف های طلافروشان، کفاشان، ماهی‌فروشان و ... واقع در بایزار تاریخی اردبیل نیز بازدید کرد.

وی همچنین در جریان بازدید از مسجد جنت‌ سرا و محوطه شهید‌گاه از مجموعه بقعه شیخ‌ صفی‌الدین اردبیلی به توسعه این مجموعه ارزشمند و تاریخی تاکید کرد.

مسجد جنت ‌سرا با 400 سال قدمت و متعلق به دوران صفویه به تازگی مرمت شده و در حال حاضر عکس های قدیم مجموعه بقعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی در آن به نمایش گذاشته شده است. تعدادی از این عکسها هم اکنون در موزه ملی کشور نگهداری می‌شوند.

در محوطه شهید‌گاه نیز شهدای جنگ چالدران (جنگ میان ایران و عثمانی در زمان صفویه) دفن شده‌اند.

در حال حاضر تعدادی از سنگ‌ قبرهای شهدای آن زمان در این محوطه وجود دارد و روی آنها نفیس‌ترین نقوش و حکاکی دیده می‌شود.

این سنگ ‌قبرها از سخت‌ترین و سفت‌ترین سنگ‌های مرمر بوده و در دوره پهلوی بخش عمده‌ای از این سنگ‌ قبرها از بین رفته بود.