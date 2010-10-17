تصادفات فوتی در لرستان 37 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی با اشاره به روند افزایشی تلفات تصادفات رانندگی در استان، اظهار داشت: روند رشد تصادفات فوتی در لرستان نگران کننده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تصادفات رانندگی در استان و تلفات در این زمینه ناشی از سرعت، سبقت غیر مجاز و عدم توجه به جلو بوده که لازم است رانندگان جهت سلامتی جان خود و دیگران، همیشه و در همه حال نسبت به هشدارهای پلیسی و رعایت قوانین و مقررات توجه کامل داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشفیات مواد مخدر در استان اشاره کرد و بیان داشت: میزان کشفیات مواد مخدر لرستان طی شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 79 درصد افزایش یافته است.

سرهنگ علیزاده یادآور شد: در طول شش ماه نخست سال جاری بیش از یک هزار و 491 کیلوگرم مواد مخدر در سطح استان کشف شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت یک هزار و 23 نفر در رابطه با مصرف، توزیع و قاچاق مواد مخدر در استان دستگیر شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان از رشد 215 درصدی جمع آوری معتادان در استان خبر داد و گفت: همچنین در این مدت دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر در استان 172 درصد رشد داشته است.