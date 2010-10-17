10 مجتمع آبرسانی روستایی در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نور، محمد حسین برزگر عصر یکشنبه در بازدید از پروژهای روستایی شهرستان نور مهمترین فعالیت شرکت را اجرای طرح آبرسانی مجتمعی اعلام نمود وگفت : طرح های مجتمعی تحولی بزرگ را ایجاد می کند و در راستای آبرسانی مجتمعی 11 مجتمع جدید با اعتبارات ملی ، استانی ، خشکسالی پیشنهاد ارائه گردید مراحل مطالعات انجام شده است و در انتظار تخصیص اعتبارات هستیم .

به گفته وی ، در شهرستان نور سه مجتمع بزرگ آبرسانی شهدای افراده و قله کتی و ناتل انارجار با اعتبار دو میلیارد تومان شهرستانی و 700 میلیون تومان اعتبار استانی در راستای تملک دارایی در دست اجراست.

وی افزود : تا پایان سال 10 مجتمع آبرسانی مورد بهره برداری قرار می گیرد .و در سفر سوم ریاست جمهوری 5 مجتمع بالغ بر 60 میلیارد ریال اعتبار با تحت پوشش قرار دادن 553 روستا افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خاطر نشان کرد: آبرسانی روستایی بصورت تک روستایی مقرون به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد لذا آبرسانی به روستاها به فاصله 50 تا 70 کیلو متری بصورت مجتمعی انجام می گیرد و در این اقدام با امکانات بیشتر ،خدمات دهی بهتری صورت می پذیرد.

وی کیفیت وکنترل آب روستاها را از برنامه مهم شرکت آبفار اعلام کرد و گفت: از اهداف مهم شرکت آب و فاضلاب روستایی تهیه و توزیع آب کمتر با کیفیت بهتر وآشامیدنی بهداشتی و سالم است در همین راستا در هر شهرستان یک آزمایشگاه مجهز به تکنولوژی روز با کادر مجرب و متخصص ایجاد شده است .

برزگر یاد آور شد : در سفر سوم ریاست جمهوری به مازندران درراستای آبرسانی به روستاها و بازسازی شبکه های فرسوده پیشنهادات به استانداری و معاونت برنامه ریزی ارائه شد.

مجلس در بخش آب و راه روستایی بیشترین مصوبات را دارد

احمد ناطق نوری، نماینده مردم محمود آباد و نور در مجلس شورای اسلامی از بیشترین مصوبات مجلس در بخش آب و راه روستایی خبر داد.

وی با اعلام رضایت از عملکرد و فعالیت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای حوزه خود خاطر نشان کرد : در مجلس شورای اسلامی دغدغه تمام نمایندگان خدمات رسانی به روستاهاست و مجلس نیز بیشترین مصوبات را در بخش آب و راه را دارد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات در نیمه دوم سال اختصاص می یابد گفت : متاسفانه در این زمان از سال در بخش ییلاقی و بسیاری از روستاها که با فرا رسیدن فصل بارش برف و باران همراه است وصعب العبور بودن آنها فعالیت عمرانی به سختی و کندی صورت می گیرد.

وی متذکر شد : مدیریت کلان کشور باید بودجه را بموقع در اختیار سازمان ها و ادارات قرار دهد .

نوری با تاکید براینکه دولت باید آیین نامه ها را زودتر تصویب کند بیان داشت : هفت ماه از سال گذشته است متاسفانه هنوز آیین نامه به مسئولین اجرایی ابلاغ نشده است.

نماینده مردم محمود آباد و نور در مجلس مشکل مهم را تامین اعتبارات اعلام کرد و افزود : در دیدار با وزیر نیرو به مشکلات و موانع آبرسانی روستاها و اعتبارات پرداخته شد و پیشنهادات نیز ارائه شد.

به گفته وی، در جذب اعتبارات مسئولین استانی با همکاری استانداری و معاونت برنامه ریزی باید جدیت بیشتر و تلاش مضاعفی را داشته باشند و نمایندگان استان درراستای پیشرفت اجتماعی و رفاهی مردم مازندران با مسولین همگام خواهند بود.