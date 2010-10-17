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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

فوتبال جوانان آسیا - چین/

کره‌شمالی قهرمان آسیا شد / یک استرالیایی آقای گل جوانان آسیا شد

کره‌شمالی قهرمان آسیا شد / یک استرالیایی آقای گل جوانان آسیا شد

تیم ‌فوتبال‌ جوانان کره‌شمالی با برتری برابر استرالیا به عنوان قهرمانی سی‌و‌ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا عصر امروز یکشنبه بین تیم‌های کره شمالی و استرالیا برگزار شد که جوانا کره شمالی با پیروزی 3 بر 2 در این دیدار جام قهرمانی این دوره از رقابت‍ها را بالای سر بردند.

در این مسابقه که با قضاوت در ورزشگاه زیبو برگزار شد، جونگ ایل گوان(10، 43 و 89) برای کره شمالی گل زد و کریم بولوت(24 و 28) گل‌های تیم استرالیا را به ثمر رساند.

این سومین عنوان قهرمانی جوانان کره شمالی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا بود. آنها پیش از این در سال‌های 2006 و 1976 هم به این مقام دست یافته بودند.

در پایان این مسابقات کریم بولوت از استرالیا با 7 گل زده به عنوان آقای گل دست یافت و احمد خلیل از امارات با 6 گل و جونگ ایل گوان از کره شمالی با 5 گل زده در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

تیم‌های جوانان کره شمالی، استرالیا، کره جنوبی و عربستان با حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا، جواز حضور در مسابقات جام جهانی زیر 20 سال را که سال 2011 در کلمبیا برگزار می شود بدست آوردند.

کد مطلب 1172890

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