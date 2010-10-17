تحول بنیادی آموزش و پرورش در گروه تحول معلمان است

به گزار خبرنگار مهر در اردبیل، حمیدرضا حاجی بابایی با اعلام این مطلب در جریان سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به اردبیل در دیدار با فرهنگیان این استان افزود: این فکر تحول بنیادی سخن مجلس دوره پنجم است و ما به عنوان وزیر وظیفه داریم آن را عملیاتی کنیم چرا که در این رابطه وزیر بودن چیزی نیست و هر چه می باشد معلمی است بنابراین من نیز به معلم بودن خود افتخار می کنم و در خدمت سیستم آموزش و پرورش هستم.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش موضوع کارمندی مطرح نیست همه معلم هستند و همه آنها در کلاس وزیری می باشند که دانش آموزان را ارتقا می دهند.

حاجی بابایی گفت: فقط آموزش و پرورش با سایر دستگاهها تنها در این موضوع نهفته است.

وی با بیان اینکه ما مسئولان با اتکا به درگاه ربوبی در این اقیانوس بزرگ برای انجام دادن کار آمده ایم بیان داشت کار آموزش و پرورش با 10 سال تمام نمی شود. یک برنامه بنیادی می خواهد تا دکوراسیون آن ارتقا و منزلت یابد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز آموزش و پرورش از گوشه به تن آمده است و در تمام محافل ، صحبت از آن می شود تاکید کرد: امروز بعد از 15 سال که فریاد می زدیم آموزش و پرورش مهمترین دستگاه تعلیم و تربیت و مولد است در کلیات آموزش و پرورش در مصلحت نظام مصوب گردید.

حاجی بابایی اظهار داشت: از مقطع مهد کودک تا دانشگاه از آن آموزش و پرورش است و قانون اساسی آن نیز در حال بررسی و تصویب می باشد.

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که سفره مقدس آموزش و پرورش از زیر پاها کشیده شده و در محل امن خود قرار گیرد. چرا که این سیستم مقدس است و باید جایگاه خود را پیدا کند.

وی از استخدام شدن 950 نفر از نیروهای حق التدریس استان اردبیل خبر داد و گفت: ما این اتفاق را مایه افتخاری برای سیستم آموزش و پرورش می دانیم چرا که 90 درصد از افرادی که باید استخدام می شدند به حق قانونی خود رسیده اند و نیز در جریان نهضت سواد آموزی نیز امسال 3 هزار نفر استخدام شدند که این موفق بودن طرح های سیستم آموزش و پرورش را نشان می دهد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما با ارقام کاری نداریم و هدف ما رساندن چندین نیروی جوان به مرحله اشتغال می باشد افزود: در این زمینه آموزش و پرورش حق کسی را ضایع نکرده است و در واقع اجازه ضایع شدن حقی را نیز نخواهیم داد.

حاجی بابایی استخدام 12 هزار نیروی تربیت بدنی را تحول جدیدی در سیستم آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: هدف ما تذهیب ، تحصیل و ورزش در این سیستم می باشد.

وی همچنین از تصویب 52 سالن ورزشی برای 52 مدرسه و 300 نمازخانه و کتابخانه، اختصاص 4.5 میلیارد تومان برای تکمیل 10 واحد مدارس شبانه روزی و ارتقا سیستم گرمایشی 500 مدرسه، احداث 9 استخر شنا در هر شهرستان استان اردبیل خبر داد.

در این مراسم که مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز حضور داشت از اختصاص 148 میلیارد ریال برای مسکن مهر فرهنگیان خبر داد و افزود: 766 واحد آن در حال تحویل و یک هزار و 600 واحد آن در حال ساخت می باشد.

وی همچنین بیان داشت: امسال برای 16 هزار نفر کارت میزان اهدا خواهد شد.

در ادامه مراسم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرهای نیر ، نمین و اردبیل به رسیدگی وضعیت فرهنگیان در مناطق محروم و روستایی تاکید کردند.

افتتاح اهدای کارت میزان فرهنگیان استان اردبیل از جمله برنامه هایی بود که با حضور وزیر آموزش و پرورش انجام گرفت.