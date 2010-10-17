برای دست زدن به امور مهم اقتصادی آن هم در مقیاس ملی باید اهداف معتبر و قابل دفاعی وجود داشته باشد و جامعه نیزباید نسبت به آن آگاه و همراه شود ، زیرا بدون کسب همراهی و پشتیبانی ملی و ایجاد شرایط مناسب ، طرحهای مهم هرچند درماهیت خودمفید باشند نمی توانند به درستی اجرا شوند و برای جامعه آثار مثبتی به ارمغان آورند. حتی ممکن است آماده نبودن بسترهای مناسب و یا وجود ابهامات و سردرگمی های اجرائی پیامدهای سوئی در پی داشته باشد.

در دهه های گذشته برای وضع یارانه ها در کشورهای مختلف به خصوص درزمینه انرژی اهداف معتبر و قابل دفاعی چون وجود انحصار طبیعی درتولید و توزیع، امنیت ملی ، دستیابی همگان به وی‍‍ژه اقشار کم درآمد به انرژی مطرح بوده است اما با پیشرفت فناوری و ارتقائ سطح زندگی و دانش جوامع ، ناکارآمدی هدفهای پیش گفته به تدریج آشکار شد واعتبار خود را از دست داد وهدف معتبر دیگر که کارآئی اقتصادی است، جایگزین آن شد.

تردیدی نیست که هرگاه آثار منفی ناکارآمدی اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه ها بر آثار مثبت کمکهای یارانه ای برای ایجاد رفاه اجتماعی پیشی گیرد، یارانه ها توجیه خود را از دست می دهند.

اختلال در قیمتهای تعادلی بازار موجب علامت دهی نادرست به مصرف کنندگان و تولید کنندگان می شود و چون تمام هزینه های تولید انرژی (شامل هزینه های فرصت) درقیمت آن ظاهر نشده و تخصیص منابع میان انرژی و سایر مصارف به صورت بهینه انجام نمی شودکارآیی اقتصادی ودرپی آن رفاه اجتماعی کاهش می یابد.

طولانی شدن عمر یارانه های ضمنی انرژی و همچنین میزان و بزرگی آن آثار مخرب و مزمنی را برای اقتصاد کشور درپی داشته است . میانگین یارانه انرژی درایران طی سالهای 1376 تا 1386 حدود17 درصد تولید ناخاص داخلی بوده و درسال1386به حدود 24 درصد تولید ناخاص داخلی رسیده که درمقایسه باسایر کشورها در سال2007 هم میزان کل و هم سرانه آن دررتبه اول ودوم قرارداشته است .

این وضعیت عامل تحمیل زیان ناشی از درنظرنگرفتن هزینه - فرصت استفاده از منابع یارانه ای به ویژه در صنایع مصرف کننده انرژی سبب شده است که علاوه بر ایجاد ناکارآمدی عمومی در مصرف انرژی صنایع به بهره گیری از فناوریهای ناکارآمد و با بهره دهی پائین کشانده شوند و منابع محدود کشور نیز در طلب رانت انرژی از صنایع کارامدتر به سوی صنایع انرژی بر و ناکارآمد منحرف شود. در نتیجه توان رقابت و امکان صادرات کاهش یابد، ناوگان حمل ونقل از نوسازی فروماند و قاچاق سوخت رونق گیرد. از همه بدتر، این اتفاق منجربه نهاینه شدن رویکردمداخله جویانه وگسترش مداخلات دولت درامور اقتصادی وکسب وکار خصوصی جامعه شده است.

کلیدی ترین موضوعی که به نظر می رسد در اصلاح نظام یارانه ها باید درنظر گرفته شود هدفمند کردن واقعی آن است، هدفی مهم ، معتبروضروری که همان افزایش کارآیی اقتصاد است.

اکنون که پذیرفته شده است که اختلال در قیمتهای تعادلی بازار انرژی، به سهم خود موجب ناکارآئی اقتصادی و بی عدالتی های اجتماعی می شود، باید توجه کرد که این پیامدهای نامطلوب منحصر به بازار انرژی نیست، بلکه اختلال در بازار هرکالا وخدمتی آنهم به صورت گسترده و توسط دولت پیامدهای نامطلوب خود را خواهد داشت. ناگفته نماند که پیشنهاد عدم مداخله به منزل عدم دغدغه دولت برای کنترل و کاهش تورم و مدیریت بهبود شاخصهای اقتصادکلان نیست، بلکه تاکید برمدیریت علمی همه این شاخصها و بستر سازی برای بهبود آنهاست.

موضوع دیگر روشن کردن تمام زوایای اصلاح قیمتها است، اگرچه ممکن است زمان دقیق اجرای آن به لحاظ برخی ملاحظات اعلام نشود. اینکه تاکنون محاسبه و پیش بینی روشنی درمورد ترتیب افزایش قیمت حامل های انرژی و تاثیرات آن برسطح عمومی قیمتها ارائه نشده است و هنوز هم مسئولان اقتصادی کشور از آن اظهار بی اطلاعی و یا با تردید درمورد آن صحبت می کنند (آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی: ما نمی دانیم که هدفمندکردن یارانه ها درچند مقطع و چند ساله اجرا می شود تا بتوانیم براساس آن محاسبات خود را انجام دهیم. ما 10 سناریوی مختلف را انجام داده ایم وهرکدام یک جواب داده است. ) موجب نگرانی جامعه به ویژه فعالان اقتصادی است.

به این ترتیب پیشنهادهای کلی را که می توان ارائه داد فهرست وار ارائه می‌شود:



*سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار کلی دولت در راستای کوچک سازی وکاهش مداخلات آن وبهبود فضای کسب وکار و رونق بخشی به فعالیت بخش خصوصی.



*توجه به ضرورت رقابتی کردن دیگر بازارها مانند پول و سرمایه و ارز برای کاهش اختلال در قیمتها و تخصیص بهینه منابع.

* کاهش هزینه مبادله اقتصادی با فراهم سازی زمینه همکاریهای روان بین بانکی داخلی و خارجی.



* کاهش هزینه های مبادله با کوشش برای رفع تحریمها به ویژه باتوجه به ضرورت تسهیل دستیابی به منابع مالی وفناوری لازم برای سرمایه گذاریهای اصلاحی و جدید برای ارتقای کارآیی انرژی.

* انتخاب گزینه ای از ترکیب افزایش قیمت برای حاملهای انرژی که مناسب ترین وضعیت هزینه فایده را در پی داشته باشد.

* بازگرداندن کامل مازاد درآمد ناشی ازافزایش قیمت حاملهای انرژی که از بخشهای تولیدی بدست می آید به این بخشها درراستای افزایش کارآیی آنها وحفظ و رشد سطح اشتغال مولد.

* انتخاب راههای شفاف ، ساده و کارآمد برای باز توزیع مازاد درآمد ناشی ازافزایش قیمتها برای پرهیز از گسترش دیوانسالاری و اعمال سلیقه ها فردی در پرداختها.

لازم به یاد آوری است یکی از مناسب ترین راهها، پرداخت بخشی از حق بیمه کارکنان بنگاه های تولیدی از محل این منابع است، زیرا هم نیاز به تشکیلات جدیدی برای انجام آن نیست وهم مستقیما وابسته به مسئله اشتغال است وهم شفاف وغیر قابل سوء استفاده و... .