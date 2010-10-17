۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۲

اخوان المسلمین :

تحرکات دولت مصر نشانه خوی استبدادی آن است / تسلیم نخواهیم شد

گروه اخوان المسلمین مصر با اشاره به دستگیری شمار زیادی از اعضای این گروه طی روزهای اخیر توسط دستگاه حاکم آن را نشانه خوی آزادی ستیزی و استبدادی حکومت مصر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخوان المسلمین، این گروه برجسته مخالف حکومت حسنی مبارک با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی مصر 154 نفر از اعضای این گروه را بازداشت کرده اند.

در بیانیه گروه اخوان المسلمین آمده است : نیروهای امنیتی همچنین به مراکز وابسته به افراد اخوان المسلمین در هفده استان یورش برده اند.

گروه اخوان المسلمین تاکید کرد: این بازداشتها نشانه خوی آزادی ستیزی و استبداد دستگاه حاکم است.این اقدامات دولت مصر به جهانیان ثابت کرد که  سیاست این دولت نابودی و مبارزه با گروههای فعال و به حاشیه راندن آنها است.

اخوان المسلمین در بیانیه خود هدف از این اقدامات نیروهای امنیتی را ترساندن و رعب افکنی در میان طرفداران گروه مذکور توصیف کرده است تا دست از حمایت نامزدهای انتخاباتی بردارند.

گروه اخوان المسلمین تاکید کرد: این گونه اقدامات خللی درعزم اخوان ایجاد نخواهد کرد بلکه آنها را قوی تر خواهد کرد این اقدامات نشان دهنده ضعف دستگاه حاکم است.

کد مطلب 1172893

